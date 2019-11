"Schéck dech, soss kënns de op Dräibuer" - en Ausdrock, deen déi meescht vun eis als Kand scho mol héieren hunn. Mä wéi vill Wourecht stécht derhannert?

1948 hunn d’Dieren vun der "Maison de redressement" zu Dräibuer opgemaach. Wann et deemools eng Plaz war, wou Kanner a Jugendlecher virun allem gefügeg gemaach goufen, sou wëll ee sech haut awer vun deem Stigma distanzéieren. Fréier ënnerlouch d'Maison de redressement nach dem Justizministère, dat ass haut net méi de Fall. Den Numm huet och geännert, haut ass et de "Centre Socio-Educatif Dreiborn" an ass domat eng Plaz, wou ee manner op Disziplin a méi op Educatioun wëll setzen, dat ass op d'mannst d'Missioun, déi e vum Educatiounsministère kritt huet.

Um Site vun Dräibuer gëtt et eng Schoul, pedagogesch Ateliere fir déi Jugendlech, déi net méi schoulflichteg sinn, en Internat fir Jongen an eng zoue Sécherheetsstruktur fir déi Jonk, déi méi schwéier mam Gesetz a Konflikt gerode sinn. Zousätzlech dozou gëtt et nach e Gebai zu Schraasseg, wou d'Meedercher ënnerkomme kënnen. Dat sinn d'Fakten, déi ee kennt, mä wéi gesäit den Alldag tatsächlech do aus, dovu konnt bis ewell kee vu Baussen en eegent Bild maachen.

Fir d'éischte Kéier iwwerhaapt krut eis Télé-Ekipp Zougang a krut en Abléck an den deeglechen Oflaf zu Dräibuer. Eis Journalistin, huet do ee Lëtzebuerger vu 16 Joer kennegeléiert, dee virun 8 Méint op Uerder vum Jugendriichter zu Dräibuer placéiert gouf. Am exklusiven Interview erzielt hie seng Geschicht a seng Andréck vun Dräibuer, déi Plaz, déi jo am Volleksmond bekannt ass als de "Prisong fir Jonker".

Ass deem wierklech esou? Wéi lieft et sech zu Dräibuer? Wat ass d'Aarbecht vun de Pedagogen? Wouranner stousse se zu Dräibuer un hir Grenzen? Ma virun allem, wéi kënnt et sou wäit, datt ee Jonke muss zu Dräibuer placéiert ginn? Dat alles erzielt aus der Perspektiv vun deene Leit, déi hiren Alldag do verbréngen.

De grousse Reportage e Méindeg den Owend um 19 Auer op RTL Télé Lëtzebuerg.