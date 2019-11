E Freideg hunn e puer besuergte Matbierger bei RTL ugeruff, queesch duerch d'Land wiere Flyeren a Plakater verdeelt ginn, déi wuel rassistesch wieren.

Net nëmmen zu Dikrech goufen déi prekär Affichë gesinn, ënner anerem och zu Bouneweg an zu Alzeng hu Leit gemellt, datt si där Biller entdeckt hunn.

D'Reaktiounen op esou Biller, ouni Referenz, ouni Erklärung, sinn deementspriechend kritesch ausgefall. Et gouf sech d'Fro gestallt, ob et sech hei ëm e rassisteschen Hannergrond géing handelen.

Op Nofro bei der Police krute mir confirméiert, dass keng rassistesch Intentioun dohannert stoung, au contraire, et géif sech hei ëm eng Campagne vun enger ONG hei am Land handelen, déi sech am Kampf géint den Honger engagéiert.

D'Zil, d'Leit ze schockéieren, hu se domat wuel erreecht. D'Campagne, respektiv de Message derhannert koum awer net gutt un, zemools am Kader vun de leschten Debatten ëm d'EU-Enquête "Being Black", an där Lëtzebuerg net esou gutt ewechkomm ass.

RTL NEWS: Wat bedeit et, schwaarz ze sinn zu Lëtzebuerg?