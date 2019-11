An der EU stierwen all Joer méi ewéi 33.000 Mënschen an Déieren un Infektioune mat antibiotesch-resistente Keimen.

Dowéinst schléit d'Santé zu Lëtzebuerg Alarm. D'Zil ass et, an Zukunft d'Entwécklung vun antibiotesch-resistente Bakterien ze reduzéieren an de richtegen Asaz vun Antibiotiquen ze fërderen. Dat mat Hëllef vum nationalen Antibiotiquë-Plang, dee vun den zoustännege Ministèren ëmgesat gouf.

Antibiotiquë gëllen zu de wichtegsten therapeuteschen Innovatioune vum 20. Joerhonnert. Mat deene Medikamenter kënnen ebe liewensbedreelech Infektioune wierksam traitéiert a Millioune vu Mënscheliewe gerett ginn. Ma de falsche Gebrauch vun Antibiotiquë kann zu Resistenze féieren. Dat bedeit, datt déi fréier wierksam Medikamenter bei ville Bakterien hir Wierkung verléieren. Dowéinst gëtt den Traitement vun Infektiounen ëmmer méi schwéier.

D'Zil vum nationalen Antibiotiquë-Plang ass et ebe besonnesch, d'Entwécklung an Iwwerdroung vun antibiotesch-resistente Bakterien erofzedrécken. Dowéinst gi Recommandatiounen a sëllege Beräicher gemaach, ewéi der Präventioun an der Recherche. Duerch Hännwäschen an Desinfektiounsmëttel kann ee beispillsweis d'Zuel vun den Infektioune reduzéieren. Lëtzebuerg ass europawäit den aachtgréisste Konsument vun Antibiotiquen. Bei den Déieren zielt Lëtzebuerg awer zu deene Länner, wou am mannsten där Medikamenter agesat ginn. D'Danielle Becker-Bauer ass Gerante vun enger Apdikt. Si verkeeft eng Rëtsch Antibiotiquen. Hirer Meenung no ass et wichteg, datt Leit d'Durée vum Traitement anhalen.

Et géif e Réckgang vun 10 Prozent bei der Consommatioun vun den Antibiotiquë ginn, esou nach dës Apdiktesch.