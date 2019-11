Mat engem Dokter huet et viru 5 Joer ugefaangen - mëttlerweil schaffen 3 Geriichtsmedeziner um Site.

Zanter dem 1. Abrëll 2014 gëtt et hei zu Lëtzebuerg d'Geriichtsmedezin, dat zu Diddeleng am LNS. Mat engem Dokter huet et viru 5 Joer ugefaangen, ma mëttlerweil schaffen 3 Geriichtsmedeziner um Site: si hëllefen der Justiz virun allem Doudesursaachen ze klären.

An deem éischte Joer goufen eng 57 Autopsien u Mënschen duerchgefouert - d'lescht Joer louch e knapps ënner 100 Fäll. Fir d'Joer 2019 huet een zu Diddeleng dës Zuel schonn erreecht.

© Christophe Hochard

© Christophe Hochard

Fréier huet een op d'Hëllef vum Institut zu Homburg zréckgegraff. Zanter 5 Joer stinn der Justiz d'Dokteren am LNS zur Dispositioun. D'Rechtsmedezin, och nach forensesch Medezin genannt, géif ëmmer méi ee wichtege Pilier fir d'Strofrecht ginn.

Och nei Projete sinn am Departement Geriichtsmedezin an der Maach. Rieds geet vun enger zweeter "Leichenschau". Et géifen och ëmmer méi DNA-Iwwerpréiwungen am Labo gemaach ginn. Dëst wieren Analysen, op déi d'Geriichter reegelméisseg zréckgräifen.