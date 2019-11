Lëtzebuerg waart op den nationale Klima- an Energieplang. Déi Jonk wëllen haut virun der Chamber fir de Klima demonstréieren.

Vu 15 bis 18 Auer soll virum Parlament mobiliséiert ginn, Drock gemaach gi fir de Klimaschutz an och Drock op d'Regierung, well de Lëtzebuerger Klimaplang gouf bis ewell weder am Public nach an der Chamber presentéiert. U sech sollt e bis Enn des Joers op Bréissel geschéckt ginn. Deen Delai ka Lëtzebuerg sécher net anhalen.

Youth for Climate Lëtzebuerg präziséieren, datt et eng friddlech Aktioun ass. Et soll ee waarm Kleeder, Decken, Campingstill an eng Taass fir Téi matbréngen.

An iwwer 150 Länner op der ganzer Welt soll dëse Freideg fir eng konsequent Klimapolitik manifestéiert ginn, an datt sech un de Paräisser Klimaaccord gehale gëtt.