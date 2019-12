No 3 Joer gouf nees eng Pisa-Etüd presentéiert. D'Resultater goufen en Dënschdeg de Moien am Educatiounsministère virgestallt a kommentéiert.

600.000 Schüler tëscht 15 a 16 Joer aus 79 Länner goufen am Liesen, an der Mathe an an den Naturwëssenschafte getest. D'OECD organiséiert dësen internationale Verglach.

Och Lëtzebuerg huet matgemaach. En Dënschdeg de Moie goufen d'Resultater vum Grand-Duché am Educatiounsministère presentéiert. Lëtzebuerg schneit am PISA-Test méi schlecht of wéi déi leschte Kéier, läit weiderhin ënnert der Moyenne vun den OECD-Länner a steet och manner gutt do, wéi eis dräi Nopeschlänner.



Fir dëse Pisa-Test stoung Liesen am Mëttelpunkt an do ass et nach eng Kéier e Minus vu 11 Punkten.

An der Mathe ass et e Verloscht vu 3 Punkten.

An de Sciencë verléieren déi Lëtzebuerger Schüler par Rapport vum leschten Test 7 Punkten, 12 Punkten ënnert dem OECD-Duerchschnëtt.

Fir déi éischte Kéier goufen Tester komplett um Computer geschriwwen.

Fir besser Resultater an Zukunft hofft een, datt ee wärend dem Test bei de verschiddene Kategorien d’Sprooch ka wiesselen, wat der Lëtzebuerger Situatioun méi géing entspriechen.

Zu Lëtzebuerg läit den Taux vu Schüler mat Migratiouns-Background bei bal 55%. OECD-Moyenne läit bei 13%.

© Luc Rollmann / RTL © Luc Rollmann / RTL © Tim Morizet / RTL

Lëtzebuerg huet an der Vergaangenheet net esou gutt bei de PISA-Tester ofgeschnidden. De Minister Claude Meisch huet annoncéiert, datt een net méi wéilt all 3 Joer matmaachen, mä just nach all 6 Joer. D'Situatioun hei am Land wär nämlech schwéier mat anere Länner ze vergläichen. Zu Lëtzebuerg ginn d'Kanner net an hirer Mammesprooch gepréift an iwwer d'Hallschent huet e Migratiounshannergrond.

D'OECD war iwwert déi Annonce awer wéineg begeeschtert. Och aner Länner hätten an hirem Bildungssystem änlech Defien.