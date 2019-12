D’Gemeng Diddeleng hat fënnef Terrain proposéiert, vun deem een an der Industriezone Riedgen zréckbehale gouf.

Wou soll den neie Pompjeeszenter fir Beetebuerg an Diddeleng hikommen? De gemeinsame Centre d’Incendie et de Secours ass scho méi laang am Gespréich, zanter e puer Joer konkretiséiere sech d’Pläng. D’Gemeng Diddeleng hat 5 Terraine proposéiert, vun deem een an der Industriezone Riedgen zréckbehale gouf an den Ament analyséiert gëtt. D’Gemeng Beetebuerg ass awer der Meenung, eng besser Alternativ ze hunn a freet sech, firwat dës net consideréiert gëtt.

Et ass en Terrain an der Industriezone "Riedgen 1", deen zréckbehale gouf, nieft enger Firma, déi Produite wéi Réier fir den industrielle Gebrauch produzéiert, bei der Autobunn A3. D’Beetebuerger Gemeng ass allerdéngs der Meenung, datt si en Terrain huet, dee sech nach besser eegent: et geet ëm en Terrain an der Aktivitéitszone Route de Dudelange, deen dem Staat gehéiert an deen d’Gemeng bis elo engem Betrib zur Verfügung gestallt huet.

© Didier Weber (RTL) © Didier Weber (RTL) © Didier Weber (RTL)

De Laurent Zeimet, CSV-Buergermeeschter zu Beetebuerg: “E läit tëschent deenen zwou Gemengen, e läit no bei der Autobunn, e läit och matten an den Aktivitéitszonen, dat heescht fir d’Rettungsdéngschter u sech ideal, éischtens och fir an den Asaz ze goen, zweetens awer och fir d’Leit, virun allem och déi Fräiwëlleg, fir op d’Plaz ze kommen.”

D’Gemeng hätt den Terrain och schonn am Juli 2018 proposéiert, ma laang keng Äntwert kritt, bis ee schlussendlech vum CGDIS erkläert krut, et bräicht een den Terrain net. Doriwwer huet sech virun e puer Méint och schonn de Beetebuerger Schäffen an Deputéierten Gusty Graas (DP) an enger parlamentarescher Fro gewonnert – et wéisst een awer nach ëmmer net, firwat den Terrain zu Beetebuerg net analyséiert gouf: “Mir hunn och iwwer Courrier scho beim CGDIS nogefrot, beim Interieur nogefrot, firwat dat sou wär a mir waarden am Fong nach ëmmer op eng kloer an transparent Äntwert dorobber firwat deen Terrain bis elo net a Consideratioun gezu gouf. »

D’Kommunikatioun hätt bis elo geschleeft an et géif ee sech méi Transparenz iwwert d’Decisiounsofleef wënschen.

Mir hunn de CGDIS kontaktéiert, fir weider Erklärungen ze kréien, en Donneschdeg war awer nach keen disponibel.