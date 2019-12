Ëm 15.30 Auer presentéieren d'Ëmweltministesch Carole Dieschbourg an den Energieminister Claude Turmes d'Detailer.

All EU-Memberstaat war opgefuerdert, bis Enn 2019 en nationale Klima- an Energieplang opzestellen. D'Lëtzebuerger Regierung hat sech als Zil gesat, nach besser ze sinn, wéi dat wat Bréissel virgesäit. Dofir sollt z.B. och de Lëtzebuerger Finanzsecteur mat an d'Boot geholl ginn. Dat war zumindest sou am Mee am Kader vun engem Workshop matgedeelt ginn.

Wann nei gebaut géif ginn, misst kloer sinn, dass Null-Energie-Haiser gebaut ginn, sou de Claude Turmes. Wa mer nei Autoe kafen, missten déi tendenziell Richtung "keng fossil Energie" goen, ma éischter Elektroauto. Et bräicht een awer och Moossnamen, déi een am Iwwergang finanziell géif ënnerstëtzen.

Wéi genau de Klima- an Energieplang wäert ausgesinn, gëtt dann um Freideg am Nomëtteg matgedeelt.