D’Ekipp vu Médecins du Monde hei zu Lëtzebuerg huet d’lescht Joer 815 Patiente betreit. Dat maache ronn 2.200 Passagen.

De Gros vun dëse Mënschen hu keen Dach iwwer dem Kapp oder sinn esou knapp bei Keess, dass si sech medezinesch Traitementer net leeschte kënnen. D’Altersmoyenne vun de Leit, déi d’medezinesch Hëllef zu Esch oder Bouneweg opsichen, läit tëscht 30 a 40 Joer. De Gros si Männer: dat si ronn 60 Prozent.

Vun all de Patiente si 7,5 % Lëtzebuerger. De Gros kennt aus Osteuropa, respektiv Nordafrika.

30 Prozent vun de Patienten hunn eng chronesch Pathologie, sief et Häerz- oder hu Problemer mam Bluttdrock, déi permanent op Medikamenter ugewise sinn. D’Woch iwwer ginn eng 6 medezinesch Permanencë proposéiert. Iwwer 100 Leit schaffe benevole an dësem Service. Sief et als Dokter, Infirmière oder Büroshellef.

2018 goufen 30 Leit géint d’Wantergripp geimpft.

Wichteg wär et och dëse Service nach auszebauen. Am Norde géif eng Antenn gebraucht ginn an de Service zu Esch kéint och vergréissert ginn. D’Gefor vun Altersaarmut géif och ëmmer méi klammen an domadder och de Risk, sech keng medezinesch Hëllef méi leeschten ze kënnen.