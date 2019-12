Kuerz viru 4 Auer e Sonndeg de Moie fréi koum et um Enn vun der Collectrice op der Héicht vu Féiz zu engem Accident.

An der Nuecht hat d'Police et nees mat Chaufferen ze dinn, déi ze déif an d'Glas gekuckt haten.

Kuerz virun 4 Auer gouf et en Accident tëscht zwee Autoen op der Opfaart a Richtung Esch, um Schluss vun der Collectrice du Sud Héicht vu Féiz. Déi accidentéiert Ween haten d'Spuer blockéiert an d'Police war op der Plaz, fir de Verkéier ze reegelen. Wéi d'Police präziséiert, war d'Onglécksplaz mat Luuchten ofgeséchert-

Weider mellt d'Police, dass op eemol en Automobilist gerannt komm wier, deen trotz den däitlechen Handzeechen vun de Beamten net stoe bliwwen ass. Den Automobilist ass doropshin hannen an de Policewon geknuppt, an deen dunn an déi zwee aner Autoen an zum Schluss an déi kalifornesch Mauer. E Policebeamten konnt sech nach séier mat engem Sprong op d'Säit retten.

D'Strooss war duerno bis kuerz no 6 Auer e Samschdeg de Moie gespaart. D'Rettungsdéngschter waren op der Plaz fir 3 liicht blesséiert Persounen ze behandelen an duerno an Spidol ze bréngen.

Den Chauffer stoung däitlech ënnert dem Afloss vun Alkohol. Och d'Chaufferen aus deenen zwee accidentéierte Ween haten ze vill gedronk. Bei engem war och nach de Schnelltest fir Droge positiv.