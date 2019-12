Eréischt den 1. Juli 2019 krut Hesper e SAMU bei. Elo gëtt ee weidere fir den 1. Mee 2020 geplangt.

De SAMU gëtt weider verstäerkt. No der Decisioun, dass ee sech och an der Gemeng Hesper installéiert, ass et ewell d'Nouvelle, dass ee weidere Vecteur bäikënnt. Dee gëtt vun der Air Rescue mat engem Helikopter um Findel assuréiert.

De Communiqué

Le Service d'aide médicale urgente sera encore renforcé (23.12.2019)

Communiqué par: ministère de l'Intérieur / ministère des Finances / Luxembourg Air Rescue ASBL / Corps grand-ducal d'incendie et de secours

Le Service d'aide médicale urgente (SAMU) du Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) sera renforcé par un 5e vecteur au plus tard pour le 1er mai 2020 pour améliorer davantage la couverture territoriale, prenant en compte les nouveaux défis de la sécurité civile.

Pour rappel, le système du SAMU luxembourgeois a été renforcé par un 4e vecteur, stationné depuis le 1er juillet 2019 dans une première phase auprès du centre d'incendie et de secours à Hesperange. Un premier bilan de ce 4e vecteur a démontré une nette amélioration du taux de réponse suite aux appels nécessitant une intervention du SAMU.

Dans une perspective d'optimisation permanente, il a été décidé d'intégrer un 5e vecteur SAMU, qui sera dorénavant assuré par la Luxembourg Air Rescue ASBL (LAR) et constitué d'un moyen héliporté stationné à l'Aéroport au Findel.

Considérant que l'assistance héliportée du SAMU est un élément indispensable, ce vecteur permettra aux secours de se rendre rapidement sur les lieux d'intervention et d'assurer une meilleure couverture territoriale. En cas d'indisponibilité de l'hélicoptère (p.ex. conditions météorologiques défavorables) l'équipage disposera d'une voiture SAMU du CGDIS qui pourra être positionnée dans un centre d'incendie et de secours du pays selon les besoins opérationnels.

La décision de la mise en place d'un 5e SAMU, héliporté, a été retenue dans la nouvelle convention, négociée et signée entre l'État, représenté par la ministre de l'Intérieur et le ministre des Finances, la LAR et le CGDIS. Cet engagement concrétise la volonté des parties signataires de garantir à la population une prise en charge médicale rapide, efficiente et professionnelle.

Compte tenu du professionnalisme et de la bonne renommée de la LAR, la ministre de l'Intérieur, Taina Bofferding, se réjouit du résultat des négociations et estime que la nouvelle convention ne fait que pérenniser de bonnes et longues relations entre les parties signataires. Finalement, le gouvernement persistera à investir dans l'optimisation du service d'urgence, ceci dans l'intérêt de préserver une prise en charge efficiente de la population.