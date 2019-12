Dëst, well si hirer Meenung no hir Diplomer um finanziellen Niveau net richteg unerkannt kréien.

Konkret geet et ëm gutt 600 Chargéen, déi an de Museksschoule Coursen halen, déi vun de Gemengen uechtert d'Land geréiert ginn. D'Museksenseignantë géifen zwar no Bachelor oder Master rekrutéiert a klasséiert ginn, allerdéngs géife se an Ënnergruppen agestallt ginn, wou hir Diplomer manner Wäert wieren, ewéi dat beim Staat üblech wier.

Opwäertung vum Museksenseignement / Rep. Lynn Cruchten

Nëmme ganz wéineg Museksenseignanten hei am Land kréien deemno d'Geleeënheet souzesoe richteg Proff ze ginn, dat, wa fir d'Conservatoiren esou Posten per Concours ausgeschriwwen ginn. All déi aner Musekscoursen an de Gemenge gi vu Chargéen assuréiert, déi als Employé oder Salarié agestallt goufen. Zu deene gehéiert och de Museker Jeff Herr, deen zënter gutt 20 Joer Coursen an diverse Museksschoulen hei am Land hält an dee bedauert, datt de Beruff net déi néideg Unerkennung kritt:

"Bei der Gemengereform 2017 sinn nei Gruppen entstanen an do ass den Enseignement musicale ganz ënne placéiert ginn am Sënn, datt all déi aner Gemengeplazen, mat Bachelor oder Master, eng aner Valorisatioun kréien, wéi den Enseignement musicale. Et geet eben drëm, datt all Bachelor a Master bei de Gemengen d'nämmlecht unerkannt ginn an net Ënnerscheed gemaach ginn."

Et wier net fair, datt si manner gutt klasséiert géifen, wéi Leit aus anere Secteuren, déi déi nämmlecht Studiejoren ofgeschloss hätten, mengt de Joël Heyard. Och hien ass selwer Museker a gëtt schonn zwee Joerzéngte laang Musekscoursen. Wann d'Pai net un den Diplom vun de Museksenseignanten ugepasst géif, kéint dat sech dem Joël Heyard negativ op den Nowuess an deem Beruff auswierken:

"Et ginn der sécherlech genuch am Moment, mä et ass effektiv esou, datt, wann e Kand sengen Eltere seet "Ech wëll gäre Musek als Beruff maachen!" an d'Situatioun ass wéi déi aktuell, da kann et natierlech sinn, datt Leit net wëllen dee Wee aschloen, fir dono eng Kéier hir Karriär ze maachen."

Fir op hir Situatioun opmierksam ze maachen, a wa méiglech eppes ze änneren, hu sech d'Museksenseignanten un d'ACEN, d'Associatioun vun de Schoulchargéen adresséiert. D'Gewerkschaft kämpft zënter Jore fir eng Gläichstellung am Enseignement an eng Unerkennung vun den Diplomer an hat an dësem Fall och schonn eng Entrevue mam zoustännegen Educatiounsminister Claude Meisch. Et wier een hei op oppen Oueren gestouss, seet de Luc Wildanger, President vun der ACEN:

"Déi 1. Regierung "Bettel" ass deemools och ugetruede fir eng Upassung vun den Diplomer ze maachen an datt déi iwwerall deen nämmlechte Wäert sollen hunn. Deem si mir als Gewerkschaft hannendrun, datt dat hei och elo soll ëmgesat ginn. Mir erwaarden, datt 2020 do einfach Verbesserunge kommen an eng Upassung gemaach gëtt fir eng komplett Diplom-Unerkennung."

Souwisou géif d'Gesetz vum Museksenseignement vun 1998 reforméiert ginn, seet de Gilles Lacour. Hie këmmert sech am Educatiounsministère ëm de Volet vum Museksunterrecht. Am Kader vun där Reform géif dann och no Léisunge betreffend de Salaire vun de Museksenseignante gesicht ginn.

"Mir schwätzen natierlech vun enger Opwäertung vun de Karriären. Da schwätze mer awer och vu Suen an do muss dann och innerhalb vun der Regierung - mam Innen- a Finanzministère - gekuckt ginn. An awer och mat de Gemenge fir ze kucken, wat de Patron seet."

Schonn ugangs dës Joers sollen entspriechend Diskussioune gefouert ginn.