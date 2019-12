Eng Persoun, e 60 Joer ale Lëtzebuerger, gouf en Donneschdeg bei engem Hausbrand um Sennengerbierg uerg verwonnt.

Géint 4 Auer an der Nuecht goufen d'Pompjeeën aus der Stad, vun Hesper an Nidderaanwen geruff, well et an engem Appartement um Sennengerbierg gebrannt hat. Eng Persoun, e 60 Joer ale Lëtzebuerger, gouf hei uerg verwonnt.

[Feu d'appartement avec sauvetage]Le CGDIS a été alerté a 4h du matin pour un feu dans une résidence au Senningerberg. Les pompiers ont réussi à évacuer une personne gravement blessée de l'appartement en feu avant de rapidement maitriser le foyer. pic.twitter.com/2a4ZZTiNVX — CGDIS (@CGDISlux) December 26, 2019

Wéi d'Police e Samschdeg de Mëtteg matgedeelt huet, ass de Mann e Freideg am Nomëtteg u sengen uerge Blessure gestuerwen.