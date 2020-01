Et ass de meescht genotzten Contraceptif weltwäit. 2/3 vun de Fraen verhüte mat der Pëll, den Ament steet se awer sou staark an der Kritik wéi nach ni.

1957 koum se an Amerika fir d'éischt op de Marché: D'Pëll. U sech war se geduecht géint déi deels staark Péng, déi Fraen wärend hirer Period kënnen hunn. Uganks de 60er Jore koum se dunn als Anti-Baby-Pëll op de Marché an huet d'Verhütung revolutionéiert.

Nieft der Sterilisatioun, ass d'Pëll haut de meescht genotzte Contraceptif weltwäit. Se huet och eng ganz Rei u Virdeeler: Virop ass et e ganz séchert Verhütungsmëttel, ma se huet och Zousaznotze wéi, d'Reduzéieren vun Akne oder se kann och de Kierper entwässeren.

Ma grad iwwert déi lescht 2 Joren ass de Pëlle-Bashing ëmmer méi present bei de Fraen ginn. Dat huet mer der laanger Lëscht un Niewewierkungen ze dinn, déi d'Pëll mat sech brénge kann: Vu Kappwéi, iwwer Stëmmungsschwankunge bis hin zu Thrombosen. Eleng a Frankräich si beispillsweis 20 Fraen am Joer 2013 un de Suitte vun enger Thrombos, verursaacht duerch d'Anti-Baby-Pëll gestuerwen. Zäitgläich ass se awer fir d'Fraen esou zougänglech ginn, ewéi nach ni virdrun. Hei zu Lëtzebuerg kréie Frae bis 30 Joer se rembourséiert.

Nawell ginn et ëmmer méi Fraen, déi der Pëll wëllen de Réck dréinen an hormonfräi liewe wëllen. Dat gesi Gynekologen dagdeeglech an hire Praxissen. Engersäits appreciéiert een dat vu Säite vun den Dokteren, ëmmerhin wier d'Pëll effektiv keen einfache Bonbon a soll gewëssenhaft ageholl a verschriwwe ginn, anersäits dréint een domat zwar den Niewewierkunge vun der Pëll de Réck, setzt sech awer och aner Risiken aus.