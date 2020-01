D'Problemer um Haff solle sech op d'Maria Teresa fokusséieren, steet am Land. Och doriwwer, wien an Zukunft um Troun sëtzt, gëtt spekuléiert.

Kee géif un d'Maria Teresa erukommen, net d'Personal, net den Hofmarschall, net de Grand-Duc. An anere Wieder: D'Grande-Duchesse mécht wat se wëll. D'Lëtzebuerger Land huet en Freideg en Artikel iwwer de groussherzoglechen Haff publizéiert. De Waringo-Rapport hätt d'Potential, d'Institutioun Lëtzebuerger Monarchie an eng schwéier Kris ze stierzen, schreift de Pol Schock.

Zanter dem leschte Summer analyséiert de Jeannot Waringo, héije pensionéierte Beamten am Optrag vum Xavier Bettel, d'Compta an d'Personalféierung um Haff. Hien huet e Büro am Palais, ass all Dag do. E puer Woche wäert et nach daueren, bis hie säi Rapport dem Premier ofliwwert.

Schonn de leschten August hat den Onlinemagazin Reporter geschriwwen, datt zanter 2015 iwwer 30 Mataarbechter den Haff verlooss hätten, een Drëttel vum ganze Personal. An et sollen der an der Realitéit nach méi sinn.

De groussherzoglechen Haff gëtt direkt iwwert de Budget vum Staatsministère finanzéiert. D'Personalkäschte maache vun de ronn 11 Milliounen Euro de gréissten Deel aus. Den SOS-Appell soll direkt aus dem Palais komm sinn, gëtt den LSAP-Politiker Alex Bodry zitéiert. Aner Quelle behaapten, et wären den Hofmarschall Lucien Weiler an de Chef de cabinet Michel Heintz selwer gewiescht, déi de Premier gefrot hätten.

D'Problemer vum Haff solle sech tatsächlech op d'Grande-Duchesse fokusséieren. D'Maria Teresa hätt d'Zigel fest an der Hand, hätt d'Soen um Haff. D'Personal misst roden, wat se wéilt, hir Launen erdroen an all Moment Spaléier stoen.

Den eenzegen, dee sech traut, sech mat der Grande-Duchesse unzeleeën, wär de Xavier Bettel, schreift d'Land weider. D'Grande-Duchesse hätt gäre wëllen iwwer déi politesch Aktualitéit diskutéieren, wéi ënnert dem Jean-Claude Juncker üblech, mä de Xavier Bettel hätt séier mat där Traditioun gebrach. Et hätt Diskussioune ginn, datt d'“Maueren am Palais“ gewackelt hätten, soen Informéierter vum Haff.

Et wär och net auszeschléissen, datt de Grand-Duc no deem Rapport ofdankt, mengt d'Lëtzebuerger Land, wat sech op Quellen aus dem Palais berifft. De Successeur, den Ierfgroussherzog Guillaume a seng Fra, déi jo Nowuess erwaarden, wäre schonn an de Startlächer.