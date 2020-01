Vun e Freideg bis e Sonndeg dauert déi 29. Editioun vun der Vakanzefoire an der Luxexpo "The Box" um Kierchierg.

"Den Tourismussecteur zu Lëtzebuerg steet viru villen Erausfuerderungen", dat huet de Ressortminister Lex Delles e Freideg op der Ouverture vun der 29. Vakanzefoire ënnerstrach. Dem Secteur géif et gutt goen. 2018 goufen 2,9 Milliounen Iwwernuechtunge gezielt, et géif een awer permanent un der touristescher Offer schaffen, fir datt se nach méi attraktiv gëtt.

Vakanzefoire 2020 / Reportage Dany Rasqué

Dofir huet de Minister e Pilotprojet annoncéiert, dee virun allem deenen Touristen ze gutt kënnt, déi an de Grand-Duché kommen, fir wanderen ze goen oder mam Vëlo ze fueren. Si sollen e koherente Gepäcktransport garantéiert kréien. E Projet un deem mat all den Acteuren, wéi d'Syndikater, d'ORT'en an d'Lëtzebuerger Vëlosinitiativ, geschafft gëtt.



An Zukunft gëtt de Wäin-Tourismus méi gefërdert, sot de Lex Delles an huet déi éischt Assisen vum ekologeschen Tourismus annoncéiert, déi am November dëst Joer zesumme mat der Groussregioun organiséiert ginn.

Da soll verstäerkt am Beräich vum sougenannten "Tourisme de mémoire" geschafft ginn a Lëtzebuerg kritt en Tourismusentwécklungsplang, deen de Grand-Duché als touristesch Destinatioun an den nächste Jore viru brénge soll.



Donieft ass de Lex Delles dovunner iwwerzeegt, datt och de gratis ëffentlechen Transport dem Tourismussecteur entgéint kënnt. D'Leit, déi hei Vakanz maachen, bréichte sech schliisslech da keng Gedanke méi driwwer ze maachen, wou se en Ticket kréien, mä si kéinten einfach an de Bus, den Tram oder den Zuch oder de Funiculaire klammen a vun där enger Plaz op déi aner fueren.



En anere wichtege Volet dëst Joer ass d'Klassifizéierung vun den Hoteller. 74 Stéck wieren an deene leschten 3 Joer zesumme mat der Horesca klasséiert ginn. D'Phas an där de Ministère d'Käschte vun der Klassifizéierung iwwerhëlt ass ëm ee Joer op elo véier verlängert ginn.



Fir Syndikater, Gemengen an Associatiounen aus dem Tourismusberäich soll den Accès zu den Hëllefen a Subside vereinfacht ginn an dofir fënnt een an Zukunft all déi néideg Formulairen op Guichet.lu.



Um Enn nach e puer Chifferen. De Minister ass houfreg driwwer, datt 90 Prozent vun den Touriste Lëtzebuerg als Destinatioun weider recommandéieren. 82 Prozent si mat hirem Sejour, dee se hei hunn, "ganz" oder "méi wéi" zefridden an iwwert d'Hallschent vun de Leit, déi eng Kéier hei waren, géifen zeréck kommen. Dat léich natierlech un där flotter Destinatioun, donieft, esou de Lex Delles, awer och un deem professionellen Accueil.

© MECO © MECO

Etüd vum Statec



Am Virfeld vun der Vakanzefoire hat de Statec sech fir d'Reese vun de Residenten interesséiert. D'Majoritéit geet un d'Mier oder an eng Stad.

Weider Resultater vun der Etüd fannt Dir hei.

Schreiwes vum Wirtschaftsministère

Le ministre du Tourisme Lex Delles à l'ouverture du salon « Vakanz » (17.01.2020)

Communiqué par: ministère de l'Économie En date du 17 janvier 2020, le ministre du Tourisme, Lex Delles, a officiellement inauguré le salon «Vakanz», qui est le plus important événement de la Grande Région dédié aux voyages et au tourisme. Axée autour du thème «Island Vacation», l'édition 2020 présente des concepts exclusifs pour des voyages sur des îles paradisiaques.

Le ministre du Tourisme a néanmoins souligné qu'il n'est pas toujours nécessaire de partir loin lorsque des expériences exceptionnelles se présentent si proche de nous. Lex Delles a notamment déclaré lors de son allocution que «chaque résident et chaque frontalier a sa propre image de notre pays, sans nécessairement se rendre compte que le Luxembourg a une multitude de facettes. Avec trois inscriptions au patrimoine mondial de l'UNESCO, une capitale multiculturelle millénaire et cinq régions touristiques uniques, le Grand-Duché présente une immense variété d'attractions.»

Même si le secteur du tourisme se porte bien avec 2,9 millions de nuitées enregistrées en 2018 dont 12% réalisées par des résidents du Grand-Duché, le ministre du Tourisme a précisé que l'offre touristique nationale est constamment adaptée et améliorée afin d'augmenter continuellement son attractivité. Dans une perspective d'optimisation de l'offre, plusieurs projets ont été élaborés dont un service national de transport de bagages qui complétera à l'avenir les services offerts aux cyclotouristes. De plus, un processus de travail participatif a été lancé afin de développer l'hébergement touristique en milieu rural. A cela s'ajoute la volonté de faciliter l'accès aux aides et subsides pour les syndicats, communes et associations travaillant dans le secteur du tourisme, tout en rendant ce processus le plus transparent possible. A cette fin une nouvelle catégorie dédiée au tourisme va être instaurée sur le portail guichet.lu. Lex Delles a finalement annoncé une approche plus structurée pour le développement touristique: «Nous devons définir le type de touriste que nous souhaitons attirer afin de développer une approche cohérente qui commence au plus petit niveau local et se poursuit jusqu'à la promotion du Luxembourg à l'étranger.»

Le Luxembourg est représenté au salon «Vakanz» par un stand qui permet aux visiteurs de découvrir la variété ainsi que les atouts de l'offre touristique nationale et de ses principaux acteurs.

La 29e édition du salon annuel «Vakanz» qui se tient à la Luxexpo The Box à Luxembourg/Kirchberg se déroule du vendredi 17 au dimanche 19 janvier 2020.