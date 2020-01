Nëmme 4 vun 10 Leit zu Lëtzebuerg wëssen, datt et en Euthanasiegesetz gëtt, och wa 85 Prozent fir esou e Gesetz sinn.

Et gëtt also e grousse Manktem un Informatioun zu der Euthanasie. Zu där Conclusioun kënnt déi zoustänneg Kontrollkommissioun, déi eng Ëmfro zum Thema bei TNS Ilres an Optrag ginn huet.

An den 10 Joer, an deenen et d’Euthanasiegesetz fir Fäll vun onheelbare Krankheete gëtt, goufen et am ganzen 71 Euthanasien. Dat sinn der däitlech manner wéi an Holland an an der Belsch, wou et änlech Gesetzer ginn. Et missten nach méi Efforte gemaach ginn, fir d’Leit iwwert hir Optiounen z’informéieren.