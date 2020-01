Le 20 janvier 2020, le ministre de la Sécurité sociale, Romain Schneider, a visité les nouveaux locaux de la CNS. En effet, le Département prestations en espèces, qui jusqu’en novembre 2019 était localisé à la rue Glesener à Luxembourg-ville, a intégré de nouveaux locaux en attendant le déménagement collectif de la CNS à la Cité de la sécurité sociale prévu dans quelques années. Travail collaboratif dans de nouveaux locaux Les locaux ont été aménagés dans un esprit de modernité. Ainsi, on y trouve des espaces collaboratifs qui favorisent le travail en équipe et rendent possible un traitement plus coordonné d’un dossier. Le département s’est doté d’un centre de contact où sont traités les appels qui concernent les prestations en espèces (remplacement de salaire en cas de maladie et de maternité), ce qui permet de fournir une réponse plus rapide. La CNS à l’écoute de ses assurés L’année 2020 annonce en ce sens d’autres changements innovants. Pour mieux servir ses assurés et surtout pour répondre aux problèmes récurrents d’attente et de débordements, les assurés auront certaines nouvelles possibilités pour pallier ces soucis: Ils pourront consulter en ligne les files d’attente dans les agences.

Les horaires d’ouverture vont être rallongés à partir du 1 er mars 2020 à l’agence de Hollerich. L’agence ouvrira une fois par semaine ses portes de 8 à 18 heures, à savoir le mercredi. D’autres agences seront susceptibles de suivre à l’avenir.

La CNS travaille depuis quelques années sans relâche à l'amélioration de son site internet (exemple: la fonctionnalité récente Aide et FAQ en ligne) et à la digitalisation de certaines démarches via MyGuichet.lu. Modernisation et optimisation des agences La CNS a un réseau de 16 agences dans le pays. Les agences de Differdange, Esch, Mondorf, Ettelbruck et Wiltz vont déménager d'ici le début de l'été. Dans ces agences, un nouveau concept d'accessibilité, d'optimisation et d'efficacité sera omniprésent. Dématérialisation La CNS s'est fixée le défi de la digitalisation sous plusieurs formes (myGuichet, scannage du courrier, …).