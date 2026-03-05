Invité vun der Redaktioun (5. Mäerz)Guy Hoffmann, Vizepresident vun der Bankenassociatioun a Raiffeisen-President

De Krich tëscht USA-Israel an dem Iran kascht Liewen. En huet awer och vill aner Konsequenzen a riskéiert, der nach méi ze hunn. Net just geopolitescher. Och op de Finanzmäert. Fir doriwwer ze schwätzen, ass de Vizepresident vun der Bankenassociatioun a President vun der Raiffeisen Guy Hoffmann eisen Invité vun der Redaktioun. Mir froen hien och, wat fir en Effekt de Krich op d’Zënse kéint hunn a schwätze mat him och iwwert de Wunnengsmaart an aner aktuell Erausfuerderunge fir d’Banken an hir Clienten.
