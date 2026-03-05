RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Invité vun der Redaktioun (5. Mäerz)Guy Hoffmann, Vizepresident vun der Bankenassociatioun a Raiffeisen-President

François Aulner
En Donneschdeg de Moien ass de Vizepresident vun der ABBL Theema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".
Update: 05.03.2026 06:11

De Krich tëscht USA-Israel an dem Iran kascht Liewen. En huet awer och vill aner Konsequenzen a riskéiert, der nach méi ze hunn. Net just geopolitescher. Och op de Finanzmäert. Fir doriwwer ze schwätzen, ass de Vizepresident vun der Bankenassociatioun a President vun der Raiffeisen Guy Hoffmann eisen Invité vun der Redaktioun. Mir froen hien och, wat fir en Effekt de Krich op d’Zënse kéint hunn a schwätze mat him och iwwert de Wunnengsmaart an aner aktuell Erausfuerderunge fir d’Banken an hir Clienten.

LIVESTREAM Radio

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d’Emissioun dono och am Replay ze fannen.

Am meeschte gelies
Héchst Präishausse zanter knapp 4 Joer
Diesel a Masutt ginn ëm iwwer 20 Cent méi deier
Fotoen
Rapartriementsvollen aus dem Oman
Éischte Fliger mat Lëtzebuerger gestart, zweete soll fir owes organiséiert ginn
Video
Perquisitioun zu Bouneweg
Parquet confirméiert, datt Policeasaz Malaise bei schwangerer Fra ausgeléist huet
Zwee Méint no Crans-Montana
Tahirys Dos Santos, seng Frëndin an de Lëtzebuerger Eliot Thelen maachen den Ustouss beim FC Metz
Fotoen
1
LCGB an OGBL
"Inakzeptabel Zoustänn" fir Mataarbechter bei den Toiletten am ëffentlechen Transport
15
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Damp iwwer dem libaneeseschem Duerf Khiam no enger israeelescher Attack de 4. Mäerz 2026.
+++Newsticker: D'Aktualitéit op ee Bléck+++
Attentatspläng op Trump: USA mellen Doud vu Responsabelem am Iran
LIVE
D'Lëtzebuerger Spezialunitéit USP bei enger Übung.
Autoritéite bleiwe virsiichteg
Terror-Alerte zu Lëtzebuerg bleift um Niveau 2
Bei Kontroll vun Douane opgefall
Police hëlt zwou Persoune mat, fir hir Identitéit festzestellen
Fotoen
Dr Tillmann Schulze zum Thema Urbanismus an ëffentlech Sécherheet
“Eng honnertprozenteg Sécherheet gëtt et net”
No Succès vun "Defence bond"
Finanzminister stellt "Housing Bonds" scho fir Enn des Joers an Aussicht
Audio
9
Am Kontext "Organiséiert Heescherei"
Rumänesch Poliziste kënne geschwënn zu Lëtzebuerg participéieren
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.