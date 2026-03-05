Dat huet e Mëttwoch de sougenannte GCT festgehalen, den nationale Koordinatiounsgrupp fir d’Lutte géint den Terror. An dësem Gremium sinn d’Police, de Parquet, de Geheimdéngscht, den “Haut commissariat à la protection nationale”, grad wéi eng ganze Rëtsch Ministèren dra vertrueden.
Am ganze gëtt et 4 Geforen-Niveauen, wou bäi deem Zweeten, deen elo weider gëllt, ee vun enger reeller, awer abstrakter Gefor ausgeet. Eng konkret Menace ass der Definitioun no, an deem Status deemno onbegrënnt, mee d’Virsiicht vun den Autoritéite bleift ginn. Eréischt um Niveau 3 geet ee vun enger probabeler a konkreter Gefore-Situatioun aus.