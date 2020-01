"Et ass am wahrscheinlechsten, dass et am Ufank zu Schléi koum, dono zu den déiwe Stéch an dunn zu den Uritzungen!", sou e Rechtsmedezinner.

Dat sot de Rechtsmedezinner um Dënschdeg um Stater Geriicht am Prozess, wéinst Mord, géint e Mann vu 24 Joer; deen hat am Juli 2018 zu Réimech seng deemools 22 Joer al Frëndin déidlech mat engem Messer blesséiert, nodeems hie si geschloen hat.

Geriicht/Reportage Eric Ewald

No der Dot hat sech de Beschëllegte selwer gepickt a missen noutoperéiert ginn, well hien an akuter Liewensgefor war.

Fir de Geriichtsmedeziner waren déi ganz vill Blessuren, v.a. un der lénker Broscht vum Mann, akut liewensgeféierlech, awer duerch Dokteschmesuren an de Grëff ze kréien; hie wär dann och séier nees stabil gewiescht, obwuel hie vill Blutt verluer hat. Den Expert huet vun typesche Blessure geschat, déi ee sech selwer bäibréngt, woubäi der Presidentin vum Geriicht no dobäi net nämmlecht Wucht virloung wéi bei de Stéch géint d'Affer. Dat war bei den 3 déiwen Astéch ë.a. un enger Long, um Häerz an u Rëpper getraff ginn an dem Dokter no wuel séier dout, duerch eng „erhebliche Menge“ u Verloscht vu Blutt.

De Medezinner huet donieft op blo Plazen op béide Säite vum Kapp higewisen, zum Deel wéi duerch eng Schungsuel, d.h. duerch Trëtt; wouropshin d'Riichterin gemengt huet, de Beschëllegte géif ëmmer nëmme vu Fauschtschléi schwätzen a just vun engem Fousstrëtt an de Bauch. Den Ugekloten huet säi Gesiicht doropshin deelweis hannert sengen Hänn verstoppt.

Nieft den 3 déiwe Stéch koum et ë.a. nach zu 6 méi uewerflächleche Schnëttblessure vum Typ Uritzungen, bei deenen d'Affer vläicht scho vu sech war. Dat wär och schwanger gewiescht, an der 6./7. Woch. Zu den déiwe Stéch kéint et souwuel am Leie wéi am Stoe komm sinn: An deem Kontext goung vu „wuchtige Stiche“ Rieds, zum Deel duerch Schanken erduerch. Op d'Fro hi vum Me Philippe Penning, Affekot vum Beschëllegten, ob dee matkritt hätt, dass d'Affer dout gewiescht wär, konnt de Geriichtsmedeziner just soen, dat wär onkloer.

An dësem Prozess kënnt et elo wuel zu enger forcéierter Ënnerbriechung vu méi wéi engem Mount, well en aneren Expert krank ass, deen de Me Philippe Penning awer héiere wëll. Am Prinzip geet et den 3. Mäerz virun.