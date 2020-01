Am Dezember 2018 goufen an engem Appartement zu Esch 252 Reptilie saiséiert.

Eng Geldstrof vu 4.000 Euro, e Verbuet vun 3 Joer, fir Déieren ze halen, an ënner anerem d'Zoumaache vum Buttek, bis eng Autorisatioun virläit: Dat war d'Urteel um Stater Geriicht an enger Affär vun Déierequälerei. An där Affär goung et ëm d'Saisie, am Dezember 2018, vun 252 Reptilien zu Esch, dorënner 123 gëftegen.

Am Appartement vun engem Mann waren ënner anerem Schlaangen a Skorpioune fonnt ginn. Déi gëfteg Déiere waren an eng spezialiséiert Opfangstatioun op München komm, déi aner an d'Fleegestatioun zu Diddeleng.