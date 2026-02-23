RTL TodayRTL Today
Alkohol um SteierZwee Fürerschäiner agezunn an een Auto gouf séchergestallt

Andy Brücker
Dag fir Dag si Leit ëmmer nach mam Auto ënnerwee, och wa se ze vill gedronk hunn.
Update: 23.02.2026 10:10
E Sonndeg den Owend ass enger Policepatrull zu Stengefort an der Lëtzebuerger Strooss en Automobilist opgefall, dee fir d’éischt matten op der Strooss stoe bliwwen ass, an duerno a Richtung Wandhaff fortgefuer ass. D’Polizisten hunn de Chauffer gestoppt a kontrolléiert. Den Alkoholtest war positiv an de Fürerschäi gouf agezunn.

Och e Sonndeg krut d’Police en Auto gemellt, deen zu Kielen an engem Gruef géif leien. Eng Policepatrull ass séier op d’Plaz gefuer a konnt de Chauffer nach untreffen, deen däitlech gewierkt huet, wéi wann en ze vill gedronk hätt. E gouf fir eng Kontroll an d’Spidol bruecht. E krut de Fürerschäin ofgeholl an op Uerder vum Parquet gouf säin Auto séchergestallt.

