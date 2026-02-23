E Sonndeg den Owend ass enger Policepatrull zu Stengefort an der Lëtzebuerger Strooss en Automobilist opgefall, dee fir d’éischt matten op der Strooss stoe bliwwen ass, an duerno a Richtung Wandhaff fortgefuer ass. D’Polizisten hunn de Chauffer gestoppt a kontrolléiert. Den Alkoholtest war positiv an de Fürerschäi gouf agezunn.
Och e Sonndeg krut d’Police en Auto gemellt, deen zu Kielen an engem Gruef géif leien. Eng Policepatrull ass séier op d’Plaz gefuer a konnt de Chauffer nach untreffen, deen däitlech gewierkt huet, wéi wann en ze vill gedronk hätt. E gouf fir eng Kontroll an d’Spidol bruecht. E krut de Fürerschäin ofgeholl an op Uerder vum Parquet gouf säin Auto séchergestallt.