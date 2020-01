An Däitschland ass et d’Düsseldorfer Tabell no där sech fir d’Festleeë vun den Alimenter geriicht gëtt. Zu Lëtzebuerg gëtt et sou eng Tabell net.

Bal d’Hallschecht vun de Koppele ginn haut gescheet. Ofgesi vun den emotionelle Spueren, déi eng Scheedung hannerloosse kann, stelle sech awer dacks och finanziell, jee nodeem souguer existenziell Froen. Wéi vill Ënnerhalt muss ech dem/der Ex fir d’Kanner iwwerweisen? Oder wéi vill steet mir fir d’Kanner zou? Iwwerdeems et an eisen Nopeschlänner Tabelle gëtt, déi als Richtlinne gëllen, fir d’Alimenter fir d’Kanner festzeleeën, hu mer dat zu Lëtzebuerg net. Ma wär dat net och hei sënnvoll, fir fir méi Transparenz a Gerechtegkeet ze suergen?

Ginn d’Elteren auserneen, ass dat fir d’Kanner dacks eng dramatesch Situatioun. Gëtt dann nach ëm de Montant vun den Ënnerhaltskäschte gestridden, ass dat fir si eng weider Belaaschtung. Dat erlieft den Ombudsmann fir d’Rechter vum Kand ëmmer nees am berufflechen Alldag.

An Däitschland ass et d’"Düsseldorfer Tabelle" no där sech fir d’Festleeë vun den Alimenter geriicht gëtt. Hei spillt engersäits d’Akommes vun der Persoun déi den Ënnerhalt bezuele muss eng Roll. Dann awer och den Alter vum Kand. An et ass e Montant festgeluecht, deen dësen Elterendeel muss iwwreg behale fir ze liewen. Eng Tabell, déi och d’Aarbecht vun den Affekoten extrem erliichtere géif. An der Theorie op mannst.

D’Lëtzebuerger Gesetz gesäit nämlech vir, dass fir d’Revenue vun den 2 Elterendeeler musse consideréiert ginn, grad esou wéi d’Bedürfnisser vun de Kanner. Dovunner ofgesinn, dass dës net just jee no Alter, mee och jee no Hobby staark variéiere kënnen, wär et och esou, dass de klasseschen Droit de Visitt vun all zweetem Weekend haut dacks ausgweit géif an deem och misst Rechnung gedroe ginn.

Déi laangjäreg Familljeriichterin Alexandra Huberty seet awer, och wa mer zu Lëtzebuerg keng Tabell hätten, esou wäre si an hir 14 Confrèrë Punkto Alimenter Berechnungen op enger Linn. D’Ofwäichunge vum Endresultat léiche bei ëm déi 25€. Wéi dat neit Scheedungsgesetz ausgeschafft gouf, hat si sech kloer géint d’Implementatioun vun enger Ënnerhalts Tabell ausgeschwat.

Wuel géif eng Tabell och d’Aarbecht vun de Familljeriichter erliichteren, ma et kéint den eenzele Situatiounen ni wierklech Rechnung droen. Dat géif zu Lëtzebuerg awer gemaach ginn. Fir Frust an en Ongerechtegkeetsgefill ze evitéiere, wär Transparenz wär wichteg fir, misst awer net onbedéngt iwwer eng Tabell geschéien.

Nawell schéngen eng Rei Elterendeeler net averstane mat de Montante vun de Riichter. An der Majoritéit vun den Appellen am Kader vum Divorce geet et nämlech ëm den Ënnerhalt.

© WHL Weiss Hippler Leidinger

Zu de Montante vun der "Düsseldorfer Tabelle" sief gesot, dass heivunner nach d'Hallschecht vum Kannergeld ofgezu gëtt, grad esou wéi eng Pauschal fir den Transport. Ganz esou héich wéi se um Pabeier schéngen, falen dës Alimenter um Enn deemno net aus.