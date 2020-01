Et solle Mesurë geholl ginn, déi op eng méiglech Penurie vu Personal am Gesondheetsberäich reagéieren.

Am Regierungsrot gouf een interministerielle Comité domadder beoptraagt, fir Mesuren auszeschaffen, déi déi berufflech Qualifikatioune vun de Gesondheetsberuffer berécksiichtegen. Esou soll dee Comité d’Modalitéite fir ee Bachelor fir gewësse Kategorië vun Infirmieren ausschaffen. Ee Konzept soll bannent de nächste 6 Méint stoen. D’Beruffer am Gesondheetssecteur missten un de wëssenschaftlechen an technesche Progrès adaptéiert ginn, an hir Formatiounen deementspriechend ugepasst ginn, heescht et.

Do dernieft sollen d’Universitéitsstudien an der Medezin hei zu Lëtzebuerg ausgebaut ginn. Et sollen Etüden an der Oncologie medicale an der Neurologie dobäikommen, hei rechent een, datt 15 Studenten an all Studiegang wäerten ageschriwwe sinn.

Mam Avant-Projet de Loi soll och ee Kader fir Etüde fir Generaliste gesat ginn. Déi Formatioun soll komplett an d’Offer vun der Uni Lëtzebuerg opgeholl ginn, heescht et an engem Schreiwes.

Mat de Mesurë wëll d’Regierung iwwert déi nächst 15 Joer op eng méiglech Penurie vun de Professioune am Gesondheetsberäich reagéieren.