En Dënschdeg tëscht 8.15 an 8.45 Auer kënnt Dir live op Radio Lëtzebuerg oder scho virdru via Repondeur, SMS, Facebook oder RTL.lu eis Är Meenung soen.

De Waringo-Rapport iwwert d'Personal- an Finanzgestioun um Haff ass eraus, mä net public, an den Haff reagéiert.

An dësem perséinleche Message geet de Grand-Duc net op de Rapport an, mä verdeedegt seng Fra, d'Grande-Duchesse, vis-à-vis vun Accusatiounen, déi et rezent an der Press goufen.

Wat sot dir zu dëser Form vun emotionaliséierter Kommunikatioun?

Wéi ass Är Meenung zu den rezenten Reprochen, déi et um Fonctionnement vum Haff goufen?

Diskutéiert mat: Sot eis Är Meenung. D'Antenne ass op fir Iech:

En Dënschdeg de Moien hutt Dir bei eis op der Antenn d'Wuert. Vun 8.15 Auer u kënnt der Iech live um Telefon 1330 eramellen.

Gäre kënnt Dir awer och elo schonn Äre Message iwwer d'RTL-Facebook-Säit oder via RTL.lu eraschreiwen oder e Message um Repondeur 1333 hannerloossen.

Och eng SMS op den 60330 ass méiglech.