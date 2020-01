Ënner anerem goufen vun engem Buttek an der Chimay-Strooss an der Uewerstad all d'Vitrinnen mat Zweet-Weltkrichs-Parole rout besprayt.

Dëst sollt awer net déi eenzeg Plaz sinn, wou Parollen a Geschmiers hannerlooss goufen: beschiedegt goufen och Fassade vu privat- mä och Firmen-Haiser a Bushaisercher ënner anerem op der Nanzeger-Plaz, zu Hollerech, Märel an um Kierchbierg. © Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL An alle Fäll vu Vandalissem gouf eng Plainte gemaach. D'Police aus der Uewerstad freet no wichtegen Zeien (Tel: 244 21 1000).