Leit, déi net onbedéngt mussen a China reesen, sollen dëst och net maachen, esou steet et an engem Communiqué vum Ausseministère.

Leit, déi dann aktuell an de betraffene Regioune sinn, solle sech un d'Instruktioune vun den lokalen Autoritéiten halen. Weider gëtt de Leit geroden, sech vun Déieren, ob lieweg oder doudeg, ewechzehalen. Dat selwecht gëllt fir de Kontakt mat Leit, déi Symptomer weisen. Och soll ee sech reegelméisseg d'Hänn wäschen.

De Communiqué

Communiqué du ministère des Affaires étrangères et européennes sur le Coronavirus – avis de voyage (31.01.2020)

Communiqué par: ministère des Affaires étrangères et européennes En date du 31 décembre 2019, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a été informée par les autorités chinoises d'un épisode de cas groupés de pneumonies dans la ville de Wuhan en Chine. La cause de ces pneumonies a été identifiée: il s'agit d'un nouveau type de virus corona, dénommé 2019-nCoV. Si la transmission de ce virus se fait vraisemblablement à partir d'animaux, la transmission interhumaine a entretemps été démontrée. Le 30 janvier 2020, le Comité d'urgence du règlement sanitaire international de l'OMS a conclu que la flambée épidémique constitue désormais une «urgence de santé publique de portée internationale».

Dans ces circonstances, le ministère des Affaires étrangères et européennes (MAEE) recommande aux citoyens luxembourgeois de reporter, dans la mesure du possible, tout déplacement non-essentiel en Chine. Le ministère recommande également d'éviter tout déplacement dans la province de Hubei et à Wuhan en particulier. La ville de Wuhan est de facto en état de quarantaine et il n'est plus permis de quitter la ville sans autorisation.

Pour les ressortissants voyageant actuellement dans la région, il est recommandé de suivre de près l'évolution de la situation et de se tenir aux instructions des autorités locales. Le ministère recommande d'éviter tout contact avec des animaux, vivants ou morts, notamment dans les marchés, tout contact rapproché avec des personnes souffrant d'infection respiratoire fébrile, de se laver régulièrement les mains avec de l'eau savonneuse ou avec des solutions hydro-alcooliques. Le MAEE réfère les ressortissants luxembourgeois également aux informations publiées et régulièrement mises à jour par le ministère de la Santé (www.sante.lu/coronavirus).

Le MAEE recommande également à ses citoyens de consulter régulièrement le site internet du European Centre for Disease Control (ECDC) et de l'Organisation mondiale de la santé, ainsi que le site de l'ambassade du Luxembourg en Chine:

https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

https://pekin.mae.lu/en

Le ministère des Affaires étrangères et européennes et le ministère de la Santé continueront à suivre de près l'évolution de la situation sur le terrain.