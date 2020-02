En Dënschdeg hat d’Gewerkschaft eng Informatiounsversammlung organiséiert. Do gouf den Dossier nach emol an allen Detailer vun A bis Z erkläert.

Zanter Mee 2019 ass de Fall Christian Schleck e Sujet. De President vun der Arméisgewerkschaft sollt der SPFP an der CGFP no wéinst senge Gewerkschaftsaktivitéite berufflech versat ginn. Déi Prozedur ass och ugelaf. Well déi nei Plaz, déi dem Här Schleck ugebuede gouf, e streng vertrauleche Charakter hat, hätt de Concernéierte net méi kënne senger gewerkschaftlecher Aarbecht nogoen. Mat der Ënnerstëtzung vun der Staatsbeamtegewerkschaft gouf Asproch ageluecht. D’Affär Schleck gouf zum Politikum.

"Mir hätten do gär e kloert Bekenntnis zu de libertés syndicales a ganz spezifesch hätte mer natierlech gär, datt déi Konventioun agehale gëtt an datt den Här Schleck natierlech och op deem Posten, wou hie war, wat de Rekrutements-Posten ass, deen en och gutt gemaach huet, och ka bleiwen an net op e Poste kënnt, wou hie senge gewerkschaftlechen Tätegkeeten net méi kann nogoen.", eou hat et am Dezember 2019 op enger Pressekonferenz vun der CGFP geheescht.

Déi Responsabel vun der Arméi a Policegewerkschaft SPFP hunn de Récktrëtt vum Generol Alain Duschène gefuerdert. Eng Fuerderung déi en Dënschdeg op der Informatiounsversammlung widderholl gouf.

Well direkt zwee zoustänneg Ministeren, de François Bausch an den Henri Kox, op d’mannst 8 Lige vum Generol Duschène decken, sou d'SPFP, fuerderen déi Responsabel vun der Gewerkschaft elo och d’Demissioun vu béide politesche Responsabelen.

Wéi am Dezember 2019 ugekënnegt, soll den Dossier vun der Causa Schleck och dës Woch nach un de Bureau International du Travail op Genève wieder geschéckt ginn.

Op Basis vum Code pénal militaire géif d’Gewerkschaft och eng Plainte géint de Generol Alain Duschène deposéieren, grad wéi géint aner Member vun der Arméi, déi bannen de leschte Méint dem Numm vum Christian Schleck geschuet hätten.

Dëst sinn Decisiounen, déi de Comité vun der SPFP eestëmmeg geholl hätt, där hire President Pascal Ricquier d’Vertrauensfro gestallt hat.