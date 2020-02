Virun allem wa vill verschidde Pëllen zu bestëmmten Auerzäite solle geholl ginn, ass et dacks schwéier, den Iwwerbléck ze behalen.

Blisterisatioun zu Lëtzebuerg / Rep. Monica Camposeo

Fir d’Feelerquote ze miniméieren, kann een op d’Blisterisatioun zeréckgräifen. An eisen Nopeschlänner gëtt déi individuell Verpakung vun de Pëlle scho praktizéiert. Bei eis am Land gëtt d’Blisterisatioun zwar och scho proposéiert, ma et feelt awer nach e gesetzleche Kader fir de Remboursement vun dësem Service. D’Monica Camposeo huet sech d’Prozedur an d’Problematik erkläre gelooss.

Et ass e Service, deen dem Patient eng gréisser Sécherheet soll garantéieren. D’Pëllen, déi een huele soll, sinn eenzel verpaakt, erkläert d'Claude Hostert-Pfeiffer, Presidentin vun der Blisterisatiounskooperativ

„Wann een weess, dass 80% vun den Traitementer net richteg geholl ginn, hëlleft dat heite wierklech dem Patient seng Medikamenter, seng Therapie richteg ze huelen.“

Fir dass de Patient déi individuell Verpakunge kréie kann, muss fir d’éischt d’Ordonnance vum Dokter an der Apdikt traitéiert ginn. An hei kann alles individuell ugepasst ginn:

„Hei gesi mer am Computerprogramm, wéi mer de Schema vun der Medikatioun aginn. [...] Wann nach tëschenzäitlech Pëllen ze huele sinn, dat ass eben de groussen Avantage vun dëser Façon ze verblisteren, dass et wierklech kann individuell ugepasst ginn.“

E Règlement grand-ducal vum Mee 2019 gesäit fir, dass dëse Service mat 11,20 Euro fir d’Blisterisatioun vun engem Patient pro Woch vun der Krankekeese rembourséiert gëtt. Dës Direktiv gouf bis elo awer nach net ëmgesat, esou den Alain de Bourcy, President vum Syndicat vun de Lëtzebuerger Apdikter.

„D’Sécurité sociale seet, d’Reglement ass falsch, juristesch net legal an dofir brauche mer e Gesetz an dat Gesetz ass um Instanzewee. Dat ass menges Wëssens den Ament am Staatsrot. Vun do geet dann déi normal Gesetzesprozedur virun.“

Fir de Blisterzentrum, deen déi individuell Emballagen hierstellt, ass dës Lag problematesch. 2016 gouf dëst Gebai extra fir d’Blisterisatioun gebaut. Ouni de Clienten d’Remboursement vun de Käschte kënnen ze garantéieren, wieren awer net genuch Demanden do, esou de Frédéric Hasdenteufel, Direkter vum Blisterisatiounszentrum.

„Mir blisteriséieren den Ament eng 250 Patienten d‘Woch. Fir awer e finanziellt Gläichgewiicht ze fannen, misste mir ronn 1.500 Patiente pro Woch hunn. Dat ass eng Zuel, déi duerchaus realistesch ass, well mir hunn zu Lëtzebuerg ongeféier 7.500 Leit, déi an engem Fleegeheimer liewen. An dat géing dann 20% ausmaachen. Et muss een awer wëssen, dass wat d’Remboursement méi laang op sech waarde léisst, wat mir dann och ëmmer méi Cliente brauchen, fir finanziell ofgeséchert ze sinn.

Laang kéint sech de Blisterzentrum net méi droen. Schonn an der zweeter Hallschent vun dësem Joer, kéinten d’Mëttelen opgebraucht sinn.