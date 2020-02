A China solle Quarantänen d'Ausbreedung vum Corona-Virus aschränken. Och zu Lëtzebuerg kënne sougenannt Quarantäne verhaange ginn.

D'Weltgesondheetsorganisatioun huet de leschte Freideg wéinst dem Corona-Virus de Gesondheets-Noutstand ausgeruff. Dat ass eng intern Prozedur, déi et méiglech mécht, méi Geld a virun allem Personal an déi betraffe Regiounen ze schécken.

An Europa, wou et vergläichsweis wéineg Fäll ginn, ass aktuell eng Infizéierung op d'mannst "statistesch" gesinn éischter onwarscheinlech. Ustiechend schéngt den Ament wuel éischter déi irrational Angscht virun där Epidemie. Panik ass also net ubruecht, ma nawell ass ee preparéiert, wann deen éischte Fall hei am Land opdaucht, well dat ka jidderzäit passéieren.

© AFP (Archiv)

Eng komplett Stad am Ausnamezoustand. Keng Mënscheséil op de Stroossen. D’ëffentlecht Liewe läit brooch. Eng Quarantän soll d’Ausbreedung vum Corona-Virus a China limitéieren.

Och zu Lëtzebuerg kënne sougenannt Quarantäne verhaange ginn. Dat gesäit d'Seucheschutzgesetz vir. Éier déi Mesuren awer ëmgesat ginn, mussen all aner Méiglechkeeten, de Virus ze stoppen, versot hunn.

Ebola, Sars, Dengue-Féiwer oder d’Spuenesch Gripp si just e puer Viral-Infektioune mat deenen een ëmmer méi dacks ze kämpfen huet.

Schonn ëmmer gouf et Infektiounskrankheeten, dat ass fir de Gesondheetssystem net nei. Virun allem viral Infektioune gehéieren zum Alldag an eise Klinicken.

Den aktuelle Corona-Virus huet eng Mortalitéit vun 2 Prozent. Dat ass am Verglach zum Ebola, deen och eng Infektiounskrankheet ass, ganz geréng. Bei Ebola schwätz ee vu bal 90 Prozent. Also just 1 vun 10 Patienten iwwerlieft eng Ebolainfektioun.

© RTL Télé Lëtzebuerg

Well et esouvill verschidde Virusinfektioune gëtt, gouf et schonn ëmmer Moossnamen an de Spideeler a beim CGDIS, fir op esou Infektioune virbereet ze sinn. Dofir ginn et esouguer speziell Ambulanzen. Wann d’Pompjeeën den Infektiounspatient bis an der Ambulanz hunn, da kann déi ganz Ambulanz hermeetesch ofgedicht ginn. Esou komme si net mat Kierperflëssegkeete vum Patient a Kontakt. Well et sinn dacks déi, déi de Virus iwwerdroen.

An dat si Moossnamen, déi kann all Amulanzekipp am Land maachen, och ouni spezialiséiert Ambulanz. Déi Moossname si bei deene meeschten Infektiounskrankheeten d'nämmlecht.

De Probleem ass, dass een net ëmmer direkt weess, mat wéi engem Virus ee konfrontéiert gëtt. An dofir huet de Laboratoire National de Santé d'Méiglechkeet, d'Viren ze analyséieren. Aktuell geet dat fir de Corona-Virus nach net zouverléisseg. Hei schafft een nom Ausschlossprinzip. Ass et kee vun deene bekannte Viren, da geet een dovunner aus, datt et deen neie Corona-Virus ass.

© RTL Télé Lëtzebuerg

Eng Analys, wéi ee Virus et ass, kann een eréischt am Spidol maachen. E Schnelltest fir Corona gëtt et nach net. Verschidde Verdachtsfäll hat ee schonn. Déi hu sech awer no méi genauer Analys als falsch erausgestallt.

Aus der Ambulanz geet et am Spidol direkt an e speziellt Ënnerdrockzëmmer. Hei ass d’Lëftung esou agestallt, dass keng Viren no bausse kommen. Éier een iwwerhaapt bei de Patient kënnt, muss een duerch eng Sécherheetsschleis. Hei muss ee sech komplett mat Schutzkleedung ausrëschten. Eréischt dann dierf een an d'Zëmmer vum Patient.

Aktuell ass et esou, dass de Corona-Virus vun der Infektiounsfäegkeet hier um 2 héchsten Niveau gehandhaabt gëtt. Dat bedeit, dass eis Spideeler an d’Pompjeeën dagdeeglech mat änlech geféierleche virale Krankheete musse schaffen. Den Ëmgang mat esou viralen Infektiounen ass also näischt Aussergewéinleches.