Nodeem den Noutfall-Interventiounsplang aktivéiert gouf, ass ënnert der Leedung vun der Inneministesch Taina Bofferding eng Concertatiounszell zesummekomm.

Dat fir d'Situatioun z'analyséieren a weider Aktioune virzebereeden an ze koordinéieren; dës Cellule gesäit sech och an der Nuecht op e Méindeg.

Op Grond vun der “Alerte rouge”, déi vun 1 bis 9 Auer um Méindeg moie gëllt, gëtt viru Schied ë.a. un Haiser a Beem a viru Problemer am Stroossen-, Fluch- an Zuchverkéier gewarnt.

De Leit gëtt geroden, am beschten doheem ze bleiwen oder sech nëmme wann néideg ze deplacéieren an dem 112 just Beem, Äscht oder Stécker vun Diech ze mellen, déi an der Strooss leien.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Réunion de concertation dans le contexte des intempéries prévues cette nuit (09.02.2020)



Communiqué par: ministère de l'Intérieur / Haut-Commissariat à la protection nationale / Service de la communication de crise Suite à l'activation du plan d'intervention d'urgence (PIU) "Intempéries" le dimanche 9 février 2020 à 11h00, une cellule de concertation s'est réunie sous la présidence de la ministre de l'Intérieur Taina Bofferding, en vue d'analyser la situation, de préparer et de coordonner les actions pour les heures à venir.

Participants : ministère de l'Intérieur, CGDIS, Haut-Commissariat à la protection nationale, Administration de la gestion de l'eau, Administration des ponts et chaussées, armée, MeteoLux, ministère de l'Education nationale de l'Enfance et de la Jeunesse, Police grand-ducale, Service de la communication de crise.

Compte tenu des prévisions météorologiques et notamment du déclenchement de la vigilance rouge dans la nuit de dimanche à lundi (1 h 00 à 9 h 00) les conséquences possibles et les conseils de comportement sont les suivants:

Conséquences possibles:

• Nombreux et importants dégâts sur les habitations, les parcs et plantations;

• Massifs forestiers fortement touchés (dégâts importants aux arbres / arbres déracinés);

• Circulation routière perturbée sur l'ensemble du réseau;

• Transports aériens et ferroviaires sérieusement affectés.

Conseils de comportement:

• Si possible, restez chez vous;

• Évitez les activités extérieures;

• En cas d'obligation de déplacement, limitez-vous aux déplacements indispensables en essayant d'éviter les secteurs forestiers;

• Signalez votre départ et votre destination à vos proches;

• Rangez ou fixez les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d'être endommagés (par exemple : mobilier de jardin, parasols, ...);

• N'intervenez en aucun cas sur les toitures;

• Signalez uniquement les objets encombrants (arbres, branches, débris de toitures) se trouvant sur la voie publique au 112.

La population est priée de suivre de près l'évolution de la situation auprès des sources officielles, www.meteolux.lu, www.infocrise.lu, www.inondations.lu, @infocriseLU, @CGDISlux, ainsi que les médias nationaux.

Les autorités continuent de suivre l'évolution de la situation de près. La cellule de concertation se réunira pendant la nuit.