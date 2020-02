Mat 56 Jo Stëmmen, bei 4 Enthalungen, ass an der Chamber de Projet de loi ugeholl ginn, iwwert d'Schafe vun engem Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher.

Dëse wäert d’Relève iwwerhuele vum aktuellen Ombudscomité fir d’Rechter vum Kand, dem ORK, deen et zanter 18 Joer gëtt, an deen, sou gouf en Dënschdeg e puer mol betount, eng ganz gutt Aarbecht geleescht hätt.

Den neien Ombudsman wäert un d’Chamber rattachéiert ginn, a muss bei all Projet, deen en Impakt op déi Jonk kann hunn, no engem Avis gefrot ginn.

All Kand dat mengt et géif net no senge Grondrechter behandelt ginn, kann den Ombudsman mat dëse Problemer befaassen.