70% vun de Betraffenen wëssen et allerdéngs emol net. Meeschtens fält d'Krankheet eréischt op, wa se an engem avancéierte Stadium ass.

Zu Ettelbréck am Spidol ginn den Ament iwwer 70 Mënschen un den Dialyse-Apparat gehaangen. D'Maschinn ersetzt d'Funktioun vun der Nier.

3 Mol an der Woch kommen den Här an d'Madamm Gerson an d'Spidol op Ettelbréck. Mam Lift geet et op de 5. Stack vun der Klinik. Ronn 3 Stonnen Dialyse sti fir allebéid um Programm.

D'Koppel ass zënter 63 Joer matenee bestuet. D'Marie-Louise huet 83 Joer a kënnt zënter Dezember d'lescht Joer hir Niere spullen. Dem Marie-Louise hire Mann, den Henri, ass zënter 2 Joer op eng Bluttwäsch ugewisen. 84 Joer al ass de Wëlzer.

All 30 Minutte gëtt de Bluttdrock vum Här Gerson gemooss. All Patient gëtt virum Nierespullen och gewien.

Am Joer 1990 goufen iwwer 2.600 Dialysen am Ettelbrécker Spidol duerchgefouert. 2019 louch dee Chiffer bei iwwer 11.230.

Zu Léck oder Bréissel ginn Nieren-Transplantatiounen duerchgefouert. Den Här an d'Madamm Gerson si mëttlerweil ze al, fir eng nei Nier ze kréien.

Blutthéichdrock, Iwwergewiicht oder Zocker kënnen zu Niereproblemer an zur Dialyse féieren.

Sensibiliséieren an informéieren, dëst sinn zwee wichteg Stéchwierder am Kontext vun Niereprobleemer a Krankheeten am allgemengen.