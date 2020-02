Wann een net am Kader vum Programm de dépistage vu Broschtkriibs e Rendez-vous fir eng Mammographie wëll, waart een alt bis zu 8 Méint.

"Et gëtt ënnerschiddlech Delaien, jee nodeem ob et e Rendez-vous am Kader vum Programme de dépistage vu Broschtkriibs ass oder e Rendez-vous baussent deem Kader!": Dat äntwert d'Gesondheetsministesch op eng parlamentaresch Fro vum Martine Hansen iwwert d'Waardezäite fir eng Mammographie.

D'CSV-Deputéiert hat vum Paulette Lenert ënner anerem wëlle wëssen, ob d'Delaien dofir ëmmer méi laang ginn.

Am 1. Fall, d.h. bei engem Rendez-vous am Kader vum Programme de dépistage vu Broschtkriibs, läit den Delai bei enger Woch bis zwee Méint an am zweete Fall, also bei engem Rendez-vous baussent deem Kader, bei zwee bis 8 Méint. Am Fall vun engem dréngenden Examen, wann en Dokter dat freet, kéinte Fraen awer bannent enger Woch empfaange ginn, sou d'Ministesch. 14 Radiologe géifen d'Mammographien am Kader vum Programme de dépistage vu Broschtkriibs beurteelen, iwwerdeems 18 Radiologe se duerchféieren, woubäi déi och nach aner Saache maache géifen.

Dem Paulette Lenert no hat en Audit aus dem Joer 2018 ënnert anerem festgehalen, dass d'Waardezäite systematesch sollen erfaasst an d'Organisatioun an de Gebrauch vun de Ressourcë sollen optimiséiert ginn. Duerch d'Gesetz vu Mäerz 2018 iwwert d'Spidolsetablissementer soll och d'interdisziplinär Prise en charge vu Patienten, déi Kriibs hunn, séchergestallt ginn.

D'mëttelfristegt Akraafttriede vun engem Kompetenzreseau fir déi eenzel Kriibszorten, dorënner de Broschtkriibs, wär e weidert Element an der Prise en charge vun dëse Patienten. Fir de Conseil scientifique aus dem Gesondheetsberäich wär iwwregens keen Depistage par imagerie néideg, wann een net tëscht 50 an 69 Joer al ass.

Donieft wär d'intern Organisatioun vun de Services d'imagerie adaptéiert ginn, fir den Delai, fir e Rendez-vous ze kréien, substanziell ze reduzéieren. D'aktuell Waardezäite léichen ebe bei enger Woch bis zwee Méint am Fall vun engem Rendez-vous am Kader vum Programme de dépistage vu Broschtkriibs. Fir e Rendez-vous baussent deem Kader kéint en Dokter eng dringend Demande erareechen, wouropshin den Examen an der Reegel bannent enger Woch géif gemaach ginn.