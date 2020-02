Vum 1. Juni dëst Joer u soll et wiertes an der Stad jo zwou Urgencen ginn – souwuel eng am CHL, wéi och eng an der Klinik um Kierchbierg.

Vum 1. Juni dëst Joer u soll et wiertes an der Stad jo zwou Urgencen ginn – souwuel eng am CHL, wéi och eng an der Klinik um Kierchbierg. Et gëtt sech erhofft, dass sech d’Situatioun vun de Waardezäiten doduercher entspaant. Ma an de betraffenen Urgencen selwer, ass een iwwert déi Mesure net onbedéngt immens frou. Et rechent een nämlech paradoxerweis mat méi Betrib, well dann och méi Leit aus anere Regioune vum Land dohinner géife kommen, sot den Dr. Emile Bock, de President vun der nationaler Urgence-Medezin SLMU, dem Lëtzebuerger Wort géintiwwer. Schonn haut géifen ongeféier 15% vun de Patienten an der Urgence vum Kierchbierger Spidol, aus dem Süde vum Land kommen. Obwuel an de leschten 2 Joer schonns méi Personal agestallt gouf, wier een nach ëmmer chronesch ënnerbesat. Iwwerhaapt net d’Accord iwwert déi Situatioun weise sech iwwerdeems allen 9 Psychiatere vun den Hôpitaux Robert Schuman, déi Urgencen-Déngscht leeschten. Si hätten de Ministere vun der Santé an der Securité sociale schonns an engem Bréif matgedeelt, dass si ënnert de momentanen Konditiounen net bereet wieren, d’Reform matzedroen. Och d’Psychiateren aus dem CHL weise sech mat der Roserei vun hire Kolleegen aus den HRS solidaresch.