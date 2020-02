"Et muss ee krank sinn, fir kënne vun der "Annulation Voyage" ze profitéieren", dat betount de Generaldirekter vun der CMCM Fabio Secci op Nofro vun RTL.

D'Caisse Médico-Complémentaire Mutualiste hätt nämlech eng Tendenz festgestallt, fir Abus ze bedreiwen, dat wéinst dem Coronavirus.

D'Leit hätten Angscht oder wierklech keng Loscht méi ze reesen, sou de Fabio Secci.

A fir dann net mussen an d'Täsch ze gräifen, wäre schonn eng ganz Rei Leit bei d'Doktere gaangen, fir sech krankschreiwen ze loossen, fir dann d'Sue fir hir Rees nees erëmzekréien.

Dat ass kee Kavaléiersdelikt, ma Assurancen-Bedruch an net just fir de Client, ma och fir den Dokter strofbar, betount den Direkter vun der CMCM. D'Assurancë wären do fir ze hëllefen, wann ee wierklech krank wär.

Vill Tour-Operateuren hunn an de leschten Deeg jo och scho Kulanz gewisen. Zum Beispill huet d'Luxair a LuxairTours Clienten, déi bis den 8. Mäerz sollten op Mailand oder op Venedeg reesen, proposéiert, hir Rees ouni Fraisen ze stornéieren.