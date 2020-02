Am Zäitraum vun 2014 bis 2018 souzen tëscht minimal 4 a maximal 23 Mannerjäreger pro Joer am Prisong zu Schraasseg.

Dat geet aus der Äntwert vun der Justizministesch Sam Tanson op eng parlamentaresch Fro vum Marc Goergen ervir. Zejoert war iwwerdeems kee Mineur am CPL placéiert. An der Moyenne waren déi Jugendlech tëscht 2014 an 2018 iwwregens op d'mannst ronn 15 Deeg a maximal ëm 65 Deeg zu Schraasseg, preziséiert d'Ministesch.