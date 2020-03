Zanter Januar 2016 war hien Hofmarschall, dat nom Pierre Bley an dem Pierre Mores, dee sengersäits bis 2013 6 Joer um Haff aktiv war.

Personelle Changement um Haff - an net där mannster een: RTL-Informatiounen no geet den Hofmarschall Lucien Weiler deemnächst, no méi wéi 4 Déngschtjoren, a Pensioun.

Eise Sourcen no steet dëse Wiessel geschwënn un, mä geschitt zäitlech méi spéit, wéi et ofgemaach war.

U sech sollt de Lucien Weiler nämlech Enn 2019 ewell säi Posten opginn, sou war dëst mam Grand-Duc ofgemaach, wéi de fréiere Chamberpresident 2015 dëse Poste beim Haff ugetruede war, nodeem den Pierre Bley dës Charge no nëmmen zwee an halleft Joren ofginn hat.

Wéi et op eis Nofro hi geheescht huet, wäert och eng Kommunikatioun gemaach ginn, an där de geneeën Datum vum Depart vum Lucien Weiler präziséiert gëtt.

Iwwert de Successeur vum Lucien Weiler um Poste vum Maréchal de la Cour ginn et natierlech nach keng Informatiounen.

Den CSV-Politiker Lucien Weiler war tëscht 2004 an 2009 Chamberpresident, 2013 hat de studéierte Jurist net méi bei de Chamberwalen am Norde kandidéiert.

De Lucien Weiler souz zanter 1989 als Deputéierten an der Chamber.

