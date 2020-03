Bei der Luxair ass den Ament schonn e Vol vun zwee gestrach. An et ass eréischt den Ufank, sou de Pressespriecher Joe Schroeder.

Déi Responsabel vun der Nationaler Fluchgesellschaft stinn am enke Kontakt mat de Lëtzebuerger Autoritéiten. Soubal eng Reeswarnung eraus geet, gëtt de Fluchtrafic ugepasst. Wat Italien ubelaangt, wat an enger sou genannter Rouder Zone läit, do gouf et zum Beispill en Donneschdeg, e leschte Fluch Direktioun Mailand. E Sonndeg bréngt eng lescht Maschinn Passagéier vu Roum zeréck op Lëtzebuerg. Sou wéi sech d'Situatioun den Ament presentéiert, wäert et bei der Luxair keng Flich méi, bis den 3. Abrëll Direktioun Italien ginn. Déi Luxair Clienten, déi nom Sonndeg nach an Italien sinn, kréien d'Sue fir de Billjee zeréck, a mussen op eege Fauscht zeréck op Lëtzebuerg kommen.

Well Dänemark seng Grenzen zou gemaach huet, flitt e Sonndeg an e Méindeg just nach all Kéiers eng Maschinn den Dag op Kopenhagen. E Méindeg ginn da weider Decisiounen, jee no der Evolutioun vun der Situatioun geholl.

Generell kënnen all d'Clienten déi de Fluchticket fir d'Periode tëscht dem 16. Mäerz an dem 31. Mäerz bei Luxair Airline kaf hunn, en neien Datum, ouni Fraisen auswielen.

Iwwerraschungen gouf et fir déi Responsabel vu Luxair-Tours, an deemno och d'Clienten, wat d'Vakanzeflich ubelaangt. Wéinst Restriktioune vun de lokalen Autoritéiten op der Plaz, sinn dëse Weekend zum Beispill d'Fligeren eidel op Djerba an Agadir geflunn, a brénge just nach Clienten erëm. All LuxairTours Vollen bis den Ament emol, de Stéchdatum vum 30. Abrëll, kënnen den Ament bis 14 Deeg virum Depart ëmgebucht ginn.

Komplizéiert, Duerchwuess ... schlëmmer wéi an der Zäit nom 11. September 2001. Sou gëtt déi aktuell Situatioun am Secteur vun der Aviatioun ageschat.