Vun deene Mesure betraff sinn ënnert anerem den Enregistrement, de Steierbüro, d'Douane an de Kadaster.

Et gëtt dann och den Appell gemaach, sou vill wéi méiglech iwwert de Wee vun Online-Demarchen ze maachen, wann et nëmme méiglech ass. Dat evitéiert, dass ze vill Leit op de Büroe passéieren an doduerch den Infektiounsrisiko klëmmt.

Offiziellt Schreiwes

Coronavirus : Continuité des services des administrations sous la tutelle du ministère des Finances (15.03.2020)

Communiqué par: Ministère des Finances Dans le cadre de la mise en oeuvre des mesures décidées par le Gouvernement pour faire face à la propagation du coronavirus, le ministère des Finances a mis en place les mesures suivantes, destinées à garantir la continuité du service public :

• Les guichets et bureaux de l'Administration des Contributions Directes (ACD), de l'Administration de l'Enregistrement et de la TVA (AEDT), de l'Administration des Douanes et Accises (ADA), de l'Administration du Cadastre et de la Topographie (ACT), ainsi que de la Caisse de Consignation (CC; Trésorerie de l'Etat) restent ouverts au public, mais ne seront accessibles exclusivement que suivant prise de rendez-vous préalable.

• Afin d'éviter tout passage physique inutile et ainsi limiter les risques de contagion, le public est invité de consulter l'offre des services et démarches qui peuvent se faire par internet.

Les numéros et adresses email de contact pour la prise des rendez-vous se trouvent sur les sites internet respectifs :

ACD impotsdirects.public.lu

AEDT aed.public.lu

ADA douanes.public.lu

ACT act.public.lu

CC te.public.lu