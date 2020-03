Uganks op Englesch an elo och op Lëtzebuergesch dokumentéiert d'Pascale Barthel hir Infektioun mam Coronavirus.

Elo schwätze mer andauernd iwwer dee Virus an dass alles muss gemaach ginn, fir dass e sech net weider ausbreet. Iwwerdeems si scho vill Leit, déi en hunn, bestëmmt och Persounen, déi infizéiert sinn an et net mierken an anerer, déi awer richteg krank sinn. Eng Fra hei aus dem Land, déi betraff ass, huet lo hiren Temoignage via Internet verbreet.

Zanter enger Woch huet d'Pascale Barthel, déi Asthmatikerin ass, de Coronavirus. Et huet ugefaange mat dréchenem Houscht a Féiwer. D'Féiwer ass 4 Deeg laang bliwwen.

Dréchenen Houscht a Féiwer. Et sinn déi Symptomer vum Covid-19, déi am heefegsten optrieden. D'Féiwer goung fort. Hire Gesondheetszoustand duerno: tëscht enger hefteger Gripp an enger liichter Longenentzündung.

Déif Loft huelen oder Trape goen, fält der Pascale Barthel schwéier. D'Pascale Barthel ass sportlech a jonk. Si ass deemno zouversiichtlech. Si ass um Wee vun der Besserung, ass awer der Meenung, dass eeler Leit dat net esou gutt ewechstiechen. Dofir mécht si den Appell, doheem ze bleiwen a sech vun eelere Leit ewechzehalen.

Dat also och de Rot vun enger Madamm, déi sech mam Coronavirus infizéiert huet. Doheem bleiwen ass d'Devise. Eng eidel Stad ass den Ament erwënscht.