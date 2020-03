Face à l'évolution du virus COVID-19 au Luxembourg, le gouvernement a pris une série de mesures et recommandations dans un souci de protection de la santé publique. Dans l’intérêt de réduire le risque de transmission pour les clients et les agents des services des organismes de sécurité sociale (institutions, administration et juridictions), plusieurs mesures de précaution ont été mises en place et prendront effet à partir du 18 mars 2020. Ainsi, les guichets physiques des services des organismes de sécurité sociale sont fermés et remplacés par des services à distance. Pour certains organismes il reste toutefois possible de fixer un rendez-vous pour les cas d’urgence. Les organismes resteront joignables via téléphone, courrier électronique et courrier postal. Les coordonnées des organismes de sécurité sociale sont : CENTRE COMMUN DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (CCSS) Prise de rendez-vous



(+352) 40 141 - 1



Téléphone



(+352) 40 141 - 1

de 8h00 à 16h00



Courriel



ccss@secu.lu



Courrier postal



L-2975 Luxembourg



ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT (AAA) Prise de rendez-vous



(+352) 26 19 15 - 22 67



Téléphone



Service Prestations: (+352) 26 19 15 - 22 35

de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00



Courriel



prestations.aaa@secu.lu



Courrier postal



L-2976 Luxembourg



CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION (CNAP) Hotline «guichet»



(+352) 22 41 41 - 65 00

de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00



Téléphone



(+352) 22 41 41 - 1

de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00



Courrier électronique



Formulaires en ligne:

cnap.lu/accueil-mail



Courrier postal



L-2096 Luxembourg



CAISSE NATIONALE DE LA SANTÉ (CNS) Prise de rendez-vous



(+352) 27 57 - 1

Seules les agences d’Ettelbruck, Hollerich, Esch et Differdange resteront accessibles pour les rendez-vous fixés



Téléphone



(+352) 27 57 - 1

de 8h00 à 16h30



Courriel



cns@secu.lu



Courrier postal



L-2980 Luxembourg



CAISSE DE MALADIE DES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS PUBLICS (CMFEP) Téléphone



(+352) 45 16 81

de 8h30 à 11h30 et de 14h00 à 16h00



Courriel



cmfep@secu.lu



Courrier postal



32, avenue Marie-Thérèse

L-2132 Luxembourg



CAISSE DE MALADIE DES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS COMMUNAUX (CMFEC) Téléphone



(+352) 45 05 15

de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00



Courriel



cmfec@secu.lu



Courrier postal



20, avenue Emile Reuter

L-2420 Luxembourg



ENTRAIDE MÉDICALE DES CFL (EM-CFL) Téléphone



(+352) 49 90 34 16

de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00



Courriel



emcfl@secu.lu



Courrier postal



2B, rue de la Paix

L-2312 Luxembourg



CONTRÔLE MÉDICAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (CMSS) Téléphone



(+352) 26 19 13 - 1

de 7h00 à 16h00



Courriel



cmss@secu.lu



Courrier postal



B.P. 1342

L-1013 Luxembourg



ADMINISTRATION D'ÉVALUATION ET DE CONTRÔLE DE L'ASSURANCE DÉPENDANCE (AEC) Prise de rendez-vous



(+352) 24 78 60 60



Téléphone



Secrétariat: (+352) 24 78 60 60

Lundi à vendredi de 9h00 à 11h00 et de 14h00 à 16h00



Aides techniques: (+352) 24 78 60 40

Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 11h30 Mercredi de 13h30 à 17h00



Courriel



secretariat@ad.etat.lu



Courrier postal



125, route d’Esch

L-1471 Luxembourg



CONSEIL ARBITRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (CASS) Téléphone



(+352) 45 32 86

de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00



Courrier postal



16, boulevard de la Foire

L-1528 Luxembourg



CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (CSSS) Téléphone



(+352) 26 26 05 32

de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00



Courrier postal



14, avenue de la Gare

L-1610 Luxembourg



MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (MSS) Téléphone



(+352) 24 78 63 11

de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00



Courriel



mss@mss.etat.lu



Courrier postal



26, rue Sainte-Zithe

L-2763 Luxembourg