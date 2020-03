D'Situatioun an de Spideeler am Grand Est hei vir a Frankräich ass weider prekär.

RTL-Informatiounen no sinn en Dënschdeg 2 weider franséisch Corona-Patienten hei am Land ukomm, fir hospitaliséiert ze ginn.

Franséische Sourcen no goufen och dës positiv getest Patienten eenzel mat Helikoptere vun der Air Rescue vu Mulhouse op Lëtzebuerg geflunn.

Fir dem komplett saturéierte franséische Spidolssystème ze hëllefen, weisen och aner Nopeschregiounen hir Solidaritéit. Sou goufe weider franséisch Patienten an Däitschland an an d'Schwäiz evakuéiert.

Ronn 550 infizéiert Patiente leien den Ament am Grand Est op der Reanimatioun. Alles an allem goufen an dëser Regioun ewell eng ronn 350 Doudesfäll duerch de Longevirus gezielt. Eleng e Méindeg sinn eng 64 Persoune verscheet.

30 Corona-Infizéierter sollen iwwerdeem e Mëttwoch per TGV vu Stroossbuerg a Mulhouse an aner Spideeler a Frankräich transferéiert ginn, fir medezinesch besser en charge geholl ze ginn. Dëst wier eng Première an Europa, esou de franséische Gesondheetsminister Olivier Véran. De "sanitären TGV" gouf nämlech speziell fir dës Missioun mat Brancarden ekipéiert. U sech war dës Form vun Transport op der Schinn fir Extremfäll no den Attentater vu Paräis geschaf ginn.

Bis en Dënschdeg den Owend goufen et a ganz Frankräich iwwer 20.100 positiv getest Covid-19-Patienten, 860 Persoune sinn zanter dem Ufank vun der Epidemie gestuerwen.