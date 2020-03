"Maske bréngen näischt", huet et virun e puer Woche geheescht. Elo, matten an der Kris, gesäit een awer ëmmer méi Leit mat Masken an der Ëffentlechkeet.

Wat brénge Masken? / De Reportage vum Carine Lemmer

Wat bréngen se dann elo wierklech? An daachen déi selwer gebitzten eppes?

Am Resumé kann ee soen: Maske kënnen anerer schützen.

Wa mer am ëffentleche Raum ënnerwee sinn, ginn et zwou Iwwerleeungen, déi ee sech maache kann: dat eent ass den „Eegeschutz“, sech also selwer schützen. Dat anert ass de „Friemschutz“, also déi aner schützen, wann ech zB krank sinn an net wëll, datt en anere krank gëtt.

Fir dee leschte Punkt, also déi aner schützen, ginn et gutt, mechanesch Grënn fir eng Mask. Dat kann ee sech jo einfach virstellen: wann ech néitschen, houschten oder méi energesch schwätzen, verdeelen ech ganz kleng Drëpsen. Wann ech eppes virum Mond oder der Nues hunn, da ginn déi Drëpsen ofgefaangen. Dat léisst sech net ewech diskutéieren.

Dat ass also en Argument fir eng Mask un ze hunn?

Jo, fir derfir ze suergen, datt ee selwer näischt verdeelt.

Do sinn déi einfach Maske gutt. Awer och e Schal, deen e virun de Mond oder d'Nues mécht oder zum Beispill e „Buff“.

An och déi selwer gebitzte Masken daachen eppes?

Selwer gebitzt Maske kënnen hëllefe schützen. D'Regierung sicht och elo Fräiwëlleger, déi Maske bitzen. Dir fannt d'Annonce op govjobs.lu an och op rtl.lu.

Fir sech selwer kann ee se aus einfachem Kotteng bitzen, duebel geholl, an déi ka bei 60 Grad wäschen. Et kann een där och e puer hunn, fir ze wiesselen an zum Beispill undoen, fir an de Buttek oder an d'Apdikt.

Mech selwer schützt eng Mask net?

Nee, dat ass de sprangende Punkt.

Wann ech elo zum Beispill an engem Supermarché sinn an do néitscht een, da flitt dat duerch d'Loft an dat kann och duerch eng normal Mask goen, kann och op der Säit eragoen.

An deene Situatiounen hëlleft eng Mask net. Wann natierlech méi Leit eng Mask un hunn, quasi jiddereen, gëtt och manner verdeelt.

Et gëtt elo awer néierens méi eng Mask ze kafen...

E Schal, e Buff, eng selwer gebitzte Mask viru Mond an Nues kann hëllefen anerer ze schützen.

Déi aner Spidolsmasken, déi professionell Masken (FFP 2 an 3), do gëtt et jo a ganz Europa, quasi weltwäit, en enorme Manktem. Déi Maske soll een onbedéngt dem Gesondheetswiesen iwwerloossen. Op kee Fall vum Marché ewech kafen, si feele soss den Dokteren an dem Fleegepersonal. An am Spido, am enke Kontakt, ass eng Mask vill méi wichteg, wéi wann ech duerch de Supermarché trëppelen.

An nach eppes ass ganz wichteg: och wann ech eng Mask unhunn, am Buttek zum Beispill, muss ech awer mäin 2 Meter Ofstand anhalen, de Leit net ze no kommen an dono och, ganz wichteg, d'Hänn wäschen.