E Mëttwoch den Owend hunn de Pierre Gramegna, de Franz Fayot an de Lex Delles d'Detailer vum Stabiliséierungspak bekannt gemaach.

8,8 Milliarden Euro: esou héich ass d’Enveloppe, déi de Staat virgesäit, fir d’Land an d’Wirtschaft duerch d’Kris ze kréien. Mam Mesurëpak, deen ausgeschafft gouf, dierft een d’Entreprisë fit halen, war et d’Ausso e Mëttwoch den Owend vum Finanzminister Pierre Gramegna.

Fir de Chômage partiel stinn iwwert déi nächst 2 Méint 1 Milliard Euro zur Verfügung. Fir de Congé pour raisons familiales sinn et 400 Milliounen Euro.

Wat de Chômage partiel ugeet, ass et d’Instrument per excellence, fir datt d’Entreprisen hir Salariéë kënnen halen, esou de Wirtschaftsminister Franz Fayot. Et ass déi wichtegste Mesure, well se de Leit eng Paie garantéiert. Deemnächst gëtt och een neien Outil operationell. Bis elo war et esou, datt d’Betriber d’Suen hu misste virstrecken, elo kënnen awer Avancen ausbezuelt ginn. Et wëll een op eng onbürokratesch Manéier hëllefen, sot de Franz Fayot.

Deemno wéi mussen nieft dësem Stabiliséierungspak weider Mesurë geholl ginn. Dat misst een zu engem spéideren Zäitpunkt gesinn.

PDF: Communiqué vun der BIL (25.3.2020)

PDF: D'Detailer vum Stabiliséierungspak

Hëllefe fir Independanten a kleng Betriber

Da gëtt et och nach eng Indemnité d’urgence certifiée. Déi soll de ganz klenge Betriber hëllefen, déi zanter dem 18. Mäerz hir Dieren hu missten zoumaachen. Déi kréie 5.000 Euro, wa se verschidde Konditiounen erfëllen: maximal 9 Mataarbechter hunn a maximal 15.000 Ëmsaz am Joer maachen. Detailer dozou ginn et op Guichet.lu. Déi Hëllefe mussen och net zeréckbezuelt ginn a si steierfräi, esou de Mëttelstandsminister Lex Delles. Hei ass eng Enveloppe vun 50 Milliounen Euro virgesinn.

Hëllef fir mëttel a grouss Betriber

Fir mëttel a grouss Betriber ze hëllefen, gouf e Projet de Loi ausgeschafft. Déi nächst Woch soll d'Minimis-Gesetz an der Chamber gestëmmt ginn. Dëst gesäit 300 Milliounen Euro vir. Pro Entreprise kann ee maximal 500.000 Euro kréien an dës mussen no 12 Méint zeréckbezuelt ginn.

Da goufen och eng Rei "Delaier de Paiement" virgesinn, bei den direkten an indirekte Steieren. Déi sozial Cotisatioune fir dat éischt an zweet Trimester kënne reportéiert ginn.

Donieft gesäit ee Projet de Loi vir, datt de Staat Kreditter vun den Entreprisë ka garantéieren. Dat gëllt vun elo u bis zum Schluss vum Joer. Hei ass ee Montant vun 2,5 Milliarden Euro virgesinn. 6 Banke wäerten den Entreprisen ee Moratoire ubidden, zum Beispill op den Zënsen.

Éischt Reaktioune vum Patronat

"Mir si fäeg, an den nächste Wochen, Méint, villäicht och Joren eis Wirtschaft z'ënnerstëtzen, ze stäerken, ze relancéieren", sou de Premier e Mëttwoch de Mëtteg. Kascht et, wat et kascht. De Finanzminister Pierre Gramegna huet den Detail bekannt ginn: 8,8 Milliarden Euro un Hëllefen, Reporten a Garantien. Ass dat de Message, deen d'Patronat sech vun der Regierung erwaart huet?

Liquiditéit, fir Fournisseuren ze bezuelen, fir Paien, Loyer. Ginn déi aktuell Mesurë wäit genuch fir deene klengen a mëttlere Betriber de Réck ze stäipen? Ouni déi ganz Kleng ze vergiessen?

Déi verschidden Ufroe sollen onkomplizéiert traitéiert ginn, fir datt et net zu Delaie kënnt. Een duerch Bürokratie bedéngte Blockage soll evitéiert ginn.

D'Banken, déi Prêten an Zënse bis Enn vum Joer op Äis leen, Garantië stellen, ass dat de richtege Message? Nieft der Gesondheet missten och d'Aarbechtsplazen an d'Wirtschaft stabiliséiert ginn, sou de Wirtschaftsminister Franz Fayot.