E Grupp vun zwee Gruppen hätt an der Tëschenzäit kënne berouegt ginn. En 2. Grupp hätt nach net kënne maîtriséiert ginn. D'Spezialunitéite goufe geruff.

De Widderstand wär zolidd, héiere mer vun der Plaz. D’Spezialunitéite vun der Police ginn zu Hëllef op Schraasseg geruff. D’Onrou wär op 2 Plaze beschränkt.

Just als Rappell: an de leschte Joren hate sech d’Giischtercher emol driwwer beschwéiert, dass si net dat richtegt Material hätten, fir an esou Fäll hir Aarbecht korrekt kënnen ze maachen. Wat d’Prisonéier genee verlaangen, ass och net ganz kloer.

Virun 2 Joer hate sech eng Rëtsch Prisonéier bei engem Opstand iwwert d’Ëmsetzung vum Strofvollzuch am allgemenge beklot.

Dëse Virfall vun en Mëttwoch hätt awer direkt näischt mam Coronavirus ze dinn, kréie mer vun der Direktioun präziséiert. D’Sécherheet vum Prisong wär net a Gefor, heescht et weider vun der Direktioun.