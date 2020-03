Lëtzebuerg kritt am Kader vum NAOS-Weltall-Observatiouns-Programm vun der NATO, en deiere Militärsatellit - e ganz deieren.

Am Summer 2018 war en entspriechende Gesetzesprojet gestëmmt ginn, deen eng 170 Millioune fir d'Exploitatioun vun esou engem Satellit virgesäit - mä dës Zomme war largement ënnerschat ginn.

Virum Weekend huet d'Regierung e weidere Gesetzesprojet eraginn, dee mat sech bréngt, datt d'Zomme fir dëse Satellit ëm 180 Millioune soll an d'Luucht gesat ginn, sou dass de militäreschen Observatiounssystem aus dem Weltall ronn 350 Milliounen Euro kaschte géif.

D'Regierung freet d'Chamber ëm dës verduebelt Zomm, fir datt de Projet realisabel ass. Am Exposé des motifs heescht et, datt zejoert z.B. nach domat gerechent gi wier, fir d'Antennen an d'Gestiounssystemer vum Satellit um Härebierg zu Dikrech z'installéieren, mä dëst wier net ze realiséieren - duerfir misst d'Gestioun an d'Maintenance op Redu an d'Belsch out-gesourced ginn. D'Maintenance gëtt z.B. op 10 Joer gerechent a kascht ronn 30 Milliounen Euro, d'Locatioun vun de Lokalitéiten zu Redu soll 50 Milliounen Euro kaschten.

Éier de Gesetzesprojet iwwert dës substantiell Hausse vun de previsibele Käschte fir de Lëtzebuerger Militärsatellit an d'zoustänneg Defense-Chamberkomissioun kënnt, gëtt de Projet e Méindeg am Nomëtteg den Deputéierten aus der Budgetskontrollkommissioun vum Verdeedegungsminister Bausch presentéiert.

Ugangs zejoert war ewell de GouvSat Satellit vum Cape Canaveral aus lancéiert ginn, deen op enger Héicht vun 36.000 Kilometer op Orbit gesat gi war. Dëse Satellit huet esouwuel zivil, wéi militäresch Frequenzen.