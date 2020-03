Dëst éischt zweedeelegt Zelt gouf opgestallt, fir Patienten z'empfänken an den Tri ze maachen.

Dat Zelt ass zënter e Méindeg de Moie prett fir d'Leit.

Hei de Facebook-Post vum CHL:

Les premiers éléments du « Field Hospital » ont été mis en service ce matin à 7h00

Il s’agit notamment de la « tente de tri », installée sur le parking vis-à-vis du SAS ambulances.

Cette première tente est composée de deux parties et permet désormais d'accueillir, évaluer, trier et orienter les patients non programmés qui se présentent aux Urgences, quelque soit leur mode d’arrivée (ambulance ou moyens propres).

La structure permet une séparation des flux entre les patients « Covid négatifs » (filière « verte ») et les patients « Covid positifs - ou suspects » (filière « rouge ») et est en phase avec les recommandations ministérielles. Elle a été conçue pour permettre une plus grande flexibilité dans la gestion des flux en fonction des besoins.

Une première partie de la structure est consacrée au screening permettant d’orienter le patient vers l’une ou l’autre filière (rouge ou verte) en fonction des signes cliniques, ainsi que la réalisation de l’admission administrative.

La deuxième partie est occupée par deux soignants des urgences (un par filière) et permet le tri infirmier selon les principes de l’échelle de tri, ainsi que la documentation informatique du dossier. Certains examens d’urgences pourront être réalisés (ex. un ECG ou une radio) s’ils sont contributifs au tri. L’installation sera prochainement complétée par un scanner.

Le patient est ensuite accompagné vers le service des Urgences proprement dit (à l’intérieur du bâtiment CHL Centre), où il sera pris en charge selon son niveau de gravité, dans des secteurs différentiés et dédiés.

À noter que les patients en situation d’urgence vitale immédiate sont orientés directement en salle de déchocage, sans passer par la tente de tri, afin que leur prise en charge médico-soignante soit débutée immédiatement.