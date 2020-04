De Museker war schonn am Mee um Stater Geriicht am Zesummenhank mat sengem Lidd "FCK LXB", dat fir "Féck Lëtzebuerg" steet, fräigesprach ginn.

An deem Lidd war sech Enn 2018, an der Campagne fir d'Chamberwalen, ënnert anerem un der ADR an un déi Konservativ geriwwe ginn.

Den ADR-Politiker Fred Keup, de Kandidat vun déi Konservativ Joé Thein, an e Mann, deen ewell e puermol wéinst Opruff zum Haass verurteelt gouf, haten doropshi Plainte gemaach, ma si kruten elo och an zweeter Instanz net Recht.

Och am zweete Prozess ëm säi Lidd "FCK LXB", dat fir "Féck Lëtzebuerg" steet, ass den Tun Tonnar also e Mëttwoch op der Cour d'appel an der Stad op en Neits fräigesprach ginn.